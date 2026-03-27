Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a viharos szél Zalában

időjárás;Zala vármegye ;viharos szél;

2026-03-27 08:58:00 CET

Szerencsére senki nem sérült meg, ám a pusztítás így is jelentős.

Csaknem negyven riasztást kaptak a viharos időjárás miatt csütörtök éjfélig a zalai tűzoltók, akik a közlekedést akadályozó kidőlt fákat, villanyoszlopokat távolítottak el, de haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél; személyi sérülés sehol nem történt – írja a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlésére hivatkozva a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A szél miatt csütörtök óta érvényben lévő másodfokú riasztás mellett a zalai tűzoltóknak számos esetben kellett közlekedést vagy épületeket veszélyeztető helyzetekben közbeavatkozniuk. Kidőlt fák, villanyoszlopok, leszakított áramvezetékek okoztak gondot többek között a 7-es főúton, a magyar-horvát határátkelőnél, a 74-esen Söjtör térségében, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Lentiben és számos kisebb településen is.

Szentpéterúron egy autóbusz továbbhaladását akadályozta, Nagykanizsán pedig teljesen elzárta a Dózsa György utat egy kidőlt fa. Becsehelyen a szél letépte egy épület tetőlemezét, amely azután egy közlekedési táblát is kidöntött.

Zalabaksán családi háznak dőlt egy harangláb, amelyet erőgép segítségével tudtak a lenti tűzoltók eltávolítani a megrongálódott tetőről. Zalaegerszegen a szél egy nyolc négyzetméteres kerti tárolót kapott fel, az a közeli családi ház oldalának csapódott.