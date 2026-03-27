Átvette Krasznahorkai László a személyesen neki alapított elismerést

2026-03-27 11:26:00 CET

A Nobel-díjas író korábban novellát írt az Akropoliszon szerzett élményeiről.

Athén főpolgármesterétől, Haris Doukas-tól a személyesen vette át Krasznahorkai László az író számára alapított Athens Award-ot – olvasható egy, az író Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Az eseményt a City Hall dísztermében tartották, ahol jelen voltak a Technopolis Kulturális Központ és az Athéni Irodalmi Fesztivál vezető személyiségei, valamint a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai.

A Nobel-díjas író korábban novellát írt athéni élményeiről: a Fenn az Akropoliszon az ott erősen érzéki és látomásszerű tapasztalatot rögzíti, a narrátor nem pusztán megfigyelőként van jelen, hanem a teret és a fényt egyfajta kozmikus, nyomasztó erőként érzékeli. A leírásban a természeti és az épített környezet apokaliptikus erejű képekben jelenik meg, mintha a világ rendje felborulna, és egy ősi, elementáris erő kerülne felszínre.

A szöveg túllép a konkrét helyszínen, az Akropolisz a transzcendencia és az emberi civilizáció közötti feszültség jelképeként jelenik meg, ahol a szépség egyszerre hat felemelően és fenyegetően. Ez összhangban áll Krasznahorkai László visszatérő gondolatával, amely szerint a művészet és a „fenséges” egy, az emberi világtól idegen dimenzióból érkezik.