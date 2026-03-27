Magyar Péter: Az Alkotmányvédelmi Hivatalban is voltak, akik megpróbáltak ellenállni a nyomásnak

2026-03-27 18:58:00 CET

A Tisza Párt elnöke elmondta, van sejtése arról, hogy ki lehet Henry, de majd csak a már független hatóságoknak mondaná el.

Országjárásának csütörtöki esztergomi állomásán érte el a 444 Magyar Pétert, akit elsősorban a Szabó Bence rendőrszázados által elmondottakról kérdeztek. A Tisza Párt elnöke elmondta, úgy emlékszik, a Buddhaként, illetve Gundalfként emlegetett informatikusok önkéntes szerződéssel dolgoztak a Tisza Pártnak. Megjegyezte, a fiatalabb mindössze 20 éves legfeljebb, így ha a Fidesz magyarázata lenne igaz a történtekre - miszerint beszervezték, és már hét éve kémkedik - akkor nagyjából 12 évesen kezdhette el.

Magyar Péter szerint Gundalf már nem dolgozik a pártnak, tudomása szerint Buddhának sincs már szerződése velük, csak néha besegít. A Tisza Párt elnöke megerősítette, korábban értesítették őket arról, hogy „az új Pegasus”, azaz a Candiru nevű izraeli kémszoftver megjelent a rendszereikben, de azt tanácsolták nekik, hogy mivel még idő kell ahhoz, hogy fel lehessen göngyölíteni az ügyet és be lehessen bizonyítani, további információkat kell szerezni. – Egyértelmű volt, hogy amit látunk, az egy titkosszolgálati akció, még a 19 éves srác számára is nyilvánvaló volt, és azt tanácsolták, húzzuk egy kicsit az időt, tudjunk meg több információt. Én nyilvánosság elé álltam volna, de azt mondták, hiába tennénk, úgyis elkenik a dolgot, és a jelenlegi ügyészség, a jelenlegi igazságszolgáltatás még minket állítana be bűnözőnek, mint ahogy teszik is. Ezért úgy döntöttünk, megtartjuk a választások utánra, amikor lesz független nyomozóhatóság, átvilágított titkosszolgálat - mondta Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szerint 1990 óta ez a legnagyobb, nem csak nemzetbiztonsági, hanem politikai bűncselekmény-sorozat, amelynél sokkal kisebbe is kormányok buknak bele, így nem szabadna ezt annyiban hagyni. Magyar Péter azt is kifejtette, bár nem biztos benne, de van sejtése arról, hogy ki lehet a Szabó Bence által Henry néven emlegetett titokzatos személy, viszont ezt is később szeretné a már független hatóságoknak elmondani.

Az interjúban Magyar Péter elmondta, amikor Gundalf csatlakozott hozzájuk, nagyon az elején voltak az építkezésnek, sok önkéntesük volt, köztük sok fiatal is, de sokan le is morzsolódtak, illetve akadtak, akiket ők tettek ki a pártból. – A Gundalf nevű srácot is mi tettük ki, mert azt gondoltuk, hogy ő is valakinek dolgozik. Utólag kiderült, hogy nem, és éppen, amikor mi kitettük, és még haragudhatott volna is a pártra rögtön jelezte, amint megkeresték, és elmondta, mit ajánlanak neki, és hogy zsarolják - idézte fel a Tisza Párt elnöke.

Mint mondta, hozzá olyan információk is eljutottak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalban dolgozók is igyekeztek ellenállni a Tisza Párt elleni akciónak, hiszen nagyon súlyos bűncselekményekről van szó. Az Orbán-kormány ukrán kémvádjáról szólva azt mondta, marhaság az egész, a megtámadott informatikusok magyar emberek, akik tanúbizonyságot tettek arról, hogy nem adják el magukat, hogy nem lehet őket zsarolni, nem árulják el a hazájukat, sem a politikai közösségüket. Hozzátette, az, hogy „kihozza őket névvel a kormánypárti sajtó, hogy lefotózzák, kiteszik és egészen aljas dolgokkal vádolják”, az önmagában mutatja, hogy nem jogállamban vagyunk. Még nem volt ideje beszélni velük, de reméli, hogy bírják az ellenük felhozott vádakat, hiszen nem biztos, hogy mindenki jól bírja ezeket lelkileg.

Magyar Péter valószínűnek tartja, hogy a Tisza Világ applikáció elleni támadás is ebbe a történetbe illeszthető bele. – De a Candirut nem gondolom, hogy a magyar szolgálat önmaga csinálta. Hogy az izraeli szolgálat volt benne, vagy keletről jött, ezt ki kell vizsgálni - fogalmazott.