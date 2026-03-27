Sorra állnak ki Szabó Bence mellett színészek, zenészek, celebek

Alföldi Róbert;hírességek;celebek;Dragomán György;tisztelgés;Hajós András;zenészek;Szabó Bence;kiállás;Tompa Andrea;

2026-03-27 17:33:00 CET

Alföldi Róbert, Dragomán György, Tompa Andrea, Hajós András és Lengyel Róbert korábbi rendőrkapitány, Siófok polgármestere is kiállt a rendőr százados mellett, aki leleplezte a Tisza Párt bedöntését célzó titkosszolgálati akciót.

„Százados úr sej-haj... De ez most nem vicces. Egy ország nevében tisztelgek ön előtt” – idézi a 444 a MC Hawer néven ismert Koczka Géza posztját, amelyben Szabó Bence rendőr százados előtt egy AI-generált képen kalocsai mintás fehér ruhájában tiszteleg az Országház előtt. A zenész csütörtökön kitett egy videót is. Abban egyébként az igazság megszállottjának nevezi Szabó Bencét, akire most rászállt a hatalom, ami miatt fel kellett adnia a hivatását.

A zenész arról is beszélt, hogy soha korábban nem érdekelte a politika, azt se vette igazán észre, hogy már 16 éve van a Fidesz, de most azt látja, hogy míg a Tisza Párt lendületben van, a Fidesz lemeze kezd lejárni. – A kormányoldalon meg azt látom, hogy egyszerűen hebegnek-habognak. Nekem nagyjából ennyi az észrevételem – fűzte a történtekhez, megjegyezve, hogy Magyarországon amúgy is borzasztó dolgok történnek. (MC Hawer kiállása azért figyelemre méltó, mert sokat játszotta a Piros volt a paradicsom, nem sárga című dalt, még jóval azelőtt, hogy a Fidesz 2022-ben használta volna.)

Mint ismert, Szabó Bence rendőr százados, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) volt munkatársaként részletesen beszélt arról, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal politikai hátterű akciójáról egy másfél órás videóban Bár emiatt büntetőeljárást indítottak ellene, Pintér Sándor belügyminiszter pedig árulónak nevezte, egyre több támogatóra talál, több celebritás is kiállt mellette.

Alföldi Róbert színész-rendező, a Nemzeti Színház volt igazgatója hősnek nevezte, és annyit írt Facebook-videójához, hogy: „Szabó Bence százados – Köszönöm!”. Dragomán György író posztjában kifejtette: „Íróként végignézve Szabó Bence százados videóját nehéz nem azt gondolni, hogy a legsötétebb politikai noir-kémregény-technothriller valóságban élünk. Minden tiszteletem az övé és a bátor, névtelen informatikusoké, akik állták a rájuk nehezedő rettentő nyomást, és mindennek ellenére hinni tudtak abban, hogy van igazság és lehet szabadság. Muszáj minden erőnkkel hinnünk abban, hogy van esélyünk, lesz esélyünk beleszólni a cselekménybe, hogy együtt egy szebb történetet írhatunk.” Tompa Andrea író, színikritikus hosszú bejegyzésében így ír: „Akinek igazságérzete nagyobb, mint a félelme. Ha egy valamit meg kell néznie-hallgatnia minden választásra jogosult polgárnak, az Szabó Bence interjúja.” Hajós András zenész, aki mostanában inkább celebként szerepel különféle műsorokban, ugyancsak videóban tiszteleg a hős százados előtt, kiemelve, hogy sosem volt katona, de a YouTube-on utána nézett, hogyan kell tisztelegni.

Régóta tudja azt viszont Lengyel Róbert korábbi rendőrkapitány, Siófok polgármestere, aki mint exkolléga posztolt Szabó Bencéről, üzenve neki, hogy vele van. – Egészen elképesztő történet bontakozik ki mindabból, amit a két napja általam is megosztott videón elmond. Egy végtelenül korrupt és aljas rendszer sziluettje jön elő. Egy olyan rendszeré, amely már-már betegesen ragaszkodik a hatalmához és amely nem válogat különösebben az eszközökben sem – írta a polgármester, idézve a rendőri esküből: „Mindenkor az állampolgári jogok érvényesítését tartom szem előtt, és a nép érdekeinek megfelelően járok el.” – Nos. Ha és amennyiben minden úgy történt, ahogy azt Szabó Bence százados úr elmondta -és egyelőre semmi okát, vagy megkérdőjelezhetetlen cáfolatát nem látom, hogy a szavait kétségbe vonjam-, akkor igen nagy a baj a rendszerrel, amelyben élünk és veszélyben a haza – szögezte le Lengyel Róbert.

Az Amnesty International honlapján, bárki személyes üzenetet is küldhet a hős századosnak az arra külön létrehozott Szolidaritás Szabó Bencével című oldalon. – Szabó Bence volt rendőrszázados példát mutatott mindannyiunknak, amikor a lelkiismeretére hallgatva a nyilvánosság elé tárta az egyik legsúlyosabb politikai visszaélést, amit valaha láttunk. Emiatt egy büntetőeljárással néz szembe. Szabó Bence azért fordult a nyilvánossághoz, mert tudta, hogy csak ránk számíthat. Mi már megköszöntük a bátorságát egy neki küldött levelünkben, most mutassuk meg, hogy mindannyian vele vagyunk! Küldj neki te is egy személyes üzenetet, amit eljuttatunk hozzá – olvasható a felhívásban.