Elkészült a felmérés, még a fideszeseknek is kevesebb mint a fele hiszi el, amit a kedvenc pártjuk állít Szabó Bencéről

2026-03-27 17:03:00 CET

Egyötödük szerint világraszóló botrányt jelentene, ha a Direkt36-nak kitálaló rendőr százados állításai bizonyságot nyernek.

Gyorsfelmérést készített az Europion közvélemény-kutató a Tisza Párt elleni titkosszolgálati akcióról kitálaló Szabó Bence rendőrszázados, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) volt főnyomozója kiállásáról.

Mint ismert, Szabó Bence a karrierjét kockára téve videóinterjúban kitálalt a Direkt36-nak a titkosszolgálati akció részleteiről, az állításaival szemben pedig a Fidesz azt próbálta meg elterjeszteni, hogy valójában egy kémelhárító akcióról volt szó és Szabó Bence százados ezt árulta el. Az Europionnak a a videó közzététele utáni második napon, azaz pénteken készített 1200 fős országos reprezentatív gyorsfelméréből most az derül ki, hogy Orbán Viktor pártja és kormánya kommunikációs gépezete eddig inkább kevesebb, mint több sikerrel tudta ellensúlyozni a nyomozó által elmondottakat.

Az közvélemény-kutató lapunkhoz is eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, mostanáig a 16 év feletti teljes magyar népesség 28 százaléka állította, hogy megnézte Szabó Bence interjúját, további 35 százalék pedig látta vagy olvasta az erről szóló összefoglalókat. A magyarok valamivel több mint egyharmada (37 százaléka) még nem hallott a videóról. A videót megtekintők aránya a férfiak (35 százalék), a 60 év felettiek (35 százalék), a diplomások (36 százalék) és különösen a Tisza-szavazók (50 százalék) körében haladta meg jóval az országos átlagot.

A magyarok 47 százalék Szabó Bencének hisz, és csak minden ötödik magyar (19 százalék) tud azonosulni a kormányzati-kormánypárti magyarázattal.

Sőt, ami meglepő, az az, hogy még a fideszes szavazók körében is kisebbségbe szorultak azok (47 százalék), akik elhiszik, amit Orbán Viktor pártja mond az ügyben. 40 százalékuk bizonytalan, 13 százalékuk pedig Szabó Bencének hisz.

Ezzel szemben a Tisza Párt szavazóinak természetesen elsöprő többsége (92 százaléka), az egyéb ellenzéki szavazók 69 százaléka, a pártnélkülieknek pedig 42 százaléka hisz az azóta leszerelt nyomozó-századosnak.

A közvélemény-kutatók azt is kérdezték, hogyan ítélnék meg a kérdést, ha bebizonyosodnának Szabó Bence állításai. A legsúlyosabb választ, miszerint „ez egy komoly vízválasztó lenne a diktatúra felé vezető úton, ez egy világraszóló botrány”, a válaszadók 53 százaléka, azaz több mint fele jelölte. Az eggyel megengedőbb álláspontra, miszerint „elég rossz fényt vet a magyar állam működésére, de nem szabad eltúlozni a jelentőségét” a megkérdezettek 15 százaléka helyezkedett, s 12 százalék gondolta úgy, hogy szerinte „nincs ebben semmi különös, nyugati demokráciákban is folyamatosan történnek ilyen próbálkozások”.

Ahogy az várható volt, a tiszások, más ellenzékiek és pártnélküliek többsége ebben a kérdésben egyaránt elítélően nyilatkozott a titkosszolgálati akcióról, ami azonban érdekesebb, hogy a fideszes szavazótábor itt is megosztottnak bizonyult, ugyanis is minden ötödik kormánypárti megkérdezett gondolja, hogy „világraszóló” botrányt jelentene, ha Szabó Bence állításai bizonyságot nyernek.

Az Europion arra is választ keresett, hogy a történtek befolyásolhatják-e valahogy a pártpreferenciákat. A megkérdezettek döntő többsége (összesen 80 százaléka) pártválasztását a történtek megerősítették vagy nem gyakorolt rájuk hatást, 7 százalékuk esetében (a kormánypártiak 10 százaléka, a tiszások 4 százaléka, egyéb ellenzékiek 6 százaléka) viszont döntő lehet: 4 százalékuk bizonytalan, 3 százalékuk pedig azt mondta, meg is változott emiatt, kire és melyik pártra fog szavazni.

További 6 százalék pedig arról számolt be, hogy eddig nem akart részt venni az április 12-i választáson, de a történtek miatt mégis elmegy.

Az 1200 fő megkérdezésével, az ország 16 éves kor feletti lakosságára nem, korcsoport, iskolai végzettség, településtípus és magyarországi régió szerint reprezentatív felmérés hibahatára 2,9 százalék.