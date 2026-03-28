Magyarország újabb rendszerváltozás előtt áll, de Vlagyimir Putyinnak még támadhatnak ötletei

Fidesz;Oroszország;Magyarország;rendszerváltás;Vlagyimir Putyin;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-03-28 05:45:00 CET

Elindíthat-e lavinát Szabó Bence kiállása? Podcast.

Ha a Tisza nagyot nyer, akkor a Fidesz, illetve az Orbán Viktor mögött álló putyini Oroszország elengedheti Magyarországot, és idővel megnyugodhatnak a kedélyek. Ám ha csak kisebbet, akkor Vlagyimir Putyin esélyt láthat arra, hogy visszaszerezze ezt a bástyáját, így hosszas iszapbirkózás kezdődhet Magyarországon a nyugatos tábor és a keletre húzó Fidesz között – hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában.

A műsorban Muhari Judit belpolitikai újságíró, illetve Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes arról beszélgetetett Batka Zoltán műsorvezetővel, hogy lavinát indíthat-e el Szabó Bence kiállása. A rendőr százados történetéből ugyanis egyértelművé vált, hogy a Fidesz a kommunista időkre emlékeztető titkosszolgálati államszörnyeteget hozott létre, amit csak egy rendszerváltozás söpörhet el.