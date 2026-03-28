A Kúria kimondta, hogy Orbán Viktor a Fidesz-kétharmad által elfogadott alkotmányt is megsértve kampányolt egy gyermekkel

2026-03-28 05:20:00 CET

A gyermek egészséges fejlődéshez való joga egy politikus véleménynyilvánításhoz való jogával szemben is előnyt élvez.

A Kúria szerint a választási eljárási törvény mellett a Fidesz szívügyének számító 15. alkotmánymódosítás egyik pontját is megsértette Orbán Viktor, amikor videók jelentek meg a közösségi médiájában arról, hogyan emelt színpadra egy gyermeket a közelmúltbeli kaposvári politikai gyűlésén – derül ki a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. E szerint a Kúria döntése rögzítette, nem csak óvodákban és iskolákban tilos a gyerekeket kampánycélokra felhasználni, hanem a köznevelési intézményeken kívül is.

A TASZ azután nyújtott be kifogást, hogy a miniszterelnök közösséégi médiájának a felületein videók jelentek meg a gesztusáról, vagyis hogyan emelt emelt egy neki integető, őt szólongató gyermeket. A jelenetet a Fidesz listájának 218. helyén szereplő Szűcs Gábor országgyűlési képviselőjelölt is megosztotta saját Facebook-oldalán. Mivel a kifogásolt felvételeken a kisgyermek került központi szerepbe, ezek nem szóltak másról, mint az ő kampánycélú felhasználásáról.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) első fokon még elutasította a kifogást, mivel a Kúria előtt már csak érintett, jelölt vagy párt támadhatja meg az NVB döntését, a felülvizsgálati indítványt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nyújtotta be. A Kúria megállapította, hogy Orbán Viktor és Szűcs Gábor valóban megsértette a választási eljárás alapelvét, amely a jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlőségét írja elő. A gyermek kampánycélú felhasználása azért sérti az esélyegyenlőséget, mert a képviselőjelölt vagy párt jogsértően szerez magának nagyobb láthatóságot, népszerűséget. A Kúria rögzítette azt is, hogy a gyermek kampánycélú felhasználása nemcsak köznevelési intézményben tilos, hanem azon kívül is, hiszen a felvételek önálló életre kelve kezdhetnek terjedni mindenfajta szülői kontroll nélkül.

Figyelemre méltó, hogy Orbán Viktor az egykor éppen általa gránitszilárdságúnak kikiáltott alkotmány legutóbbi, vagyis 15. módosításának az egyik pontját is megsértette Kaposváron. Ezt 2025. április 14-én fogadta el a fideszes parlamenti kétharmad arról, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, ez a jog pedig az élethez való jog kivételével minden más alapvető jogot megelőz. Azért volt rá szükség, hogy érvényt lehessen szerezni a Fidesz szívügyének számító 2025. március 18-i törvénymódosításnak a gyülekezési jog szigorításáról, amelyre hivatkozva a Budapest Pride-ot be akarták tiltani. Most a Kúria helyt adott a TASZ érveinek, hogy a gyermek egészséges fejlődéshez való joga minden más alapjoggal így egy politikus véleménynyilvánításhoz való jogával szemben is előnyt élvez.