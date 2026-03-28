Török Gábor: Orbán Viktor kibillent

választás;Győr;Orbán Viktor;Török Gábor;

2026-03-28 08:55:00 CET

Szerinte nem sok jót ígér a kormányoldalnak, ha ilyen lesz a kampány következő két hete.

Nem tudni, van-e elbillenés, kibillenés viszont már van - kommentálta Orbán Viktor győri beszédét Török Gábor.

Mint az elemző fogalmazott, „ez a hang, ez a szituáció egészen biztosan nem az, ami segíthet a Fidesznek. Ez nem a »biztos választás«, nem a »nyugodt erő« vagy a »stratégiai nyugalom« és nem is a »Magyarország miniszterelnöke« plakátokra tett és évekig gondosan ápolt képe. Jelezte, nem feladata az elemzőnek tanácsadás, így mindösszesen annyit jelzett: „ha ilyen lesz a hátralévő két hét, az nem sok jót ígér a kormányoldalnak.”

Az eseményről lapunk munkatársa azt írta, a kellemetlen, szeles időnél csak a hangulat volt metszőbb Győrben, ahol az egyre hangosabb ellentüntetői rigmusokra a kormányfő újból és újból kiszólt.