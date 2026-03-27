Fantasztikus esténk volt – búcsúzott Orbán Viktor Győrtől, a tömeg egy részén végigfutott az undor

2026-03-27 20:46:00 CET

A kellemetlen, szeles időnél csak a hangulat volt metszőbb Győrben, ahol az egyre hangosabb ellentüntetői rigmusokra a kormányfő újból és újból kiszólt. Riport egy megosztott városból.

Szél és hideg fogadta a fideszes rendezvényre érkezőket Győrben. Egy idős nő, aki 40 kilométerről érkezett, elárulta, nem az első ilyen esten vesz részt, azzal a menettel érkezett, amely elég korán, negyed hatkor már beállt a Széchenyi téren a kis színpad elé Orbán Viktor fellépése előtt. Ekkor ár a tér bejáratánál állt egy ellentüntető „Ruszkik, haza!" feliratú papírral, páran majdnem nekimentek a fideszes menetből, a valtonos biztonságiak fogták vissza őket. A demonstráló lapunknak elmondta, a Tisza Párt elleni titkosszolgálati ügy miatt tiltakozik, nem tehet mást.

Győrt azért ejthette útba Orbán Viktor az országjárásán, mert úgy látja, Fekete Dávid képviselőjelölt még behúzhatja a Győr-Moson-Sopron 2-es választókerületét, a többit ugyanis a Fidesz már állítólag a megyében. Ennek a szépséghibája csak az, hogy Fekete Dávidra nagyon ráégett a városüzemeltető Győr-Szol Zrt. botránya: a Pintér Bence győri polgármester által februárban feltárt ügyben 1,7 milliárd forint tűnt el a cég számlájáról, amit csak hitelből tudtak visszavarázsolni a Fidesz által kinevezett menedzsment tagjai. Különben is, az új választókerület elég bizarr: Gönyűtől és a győri lakótelepektől Bakonybélig húzódik, hogy a Fidesz választási logikájának megfelelően kellően sok kistelepülés legyen benne, ellensúlyozandó a nagyobb és közepes városok ellenzékiségét.

Győrben néhány hónapja, 2025 végén a Tisza Párt telt házzal tartott egy nagygyűlést, aztán két hete Győrújbaráton még egyet, a pénteki fideszesre az ért is kellett figyelni, mert Pintér Bence a hét elején sejtelmes Facebook-posztban azt írta, tudomása szerint közelebbről nem körvonalazott „kampányfordító eseményre” készülnek itt. Ez végül elmaradt, de az biztos, hogy Orbán Viktornak ez lehetett az eddigi legfeszültebb kampánygyűlése.

Az ellentüntető mellett ellen-ellentüntetők álltak táblákkal, „Ez nem Győr hangja” felirattal, nyíllal mutatva az egyik irányba. Fideszesek voltak bevallásuk szerint, többet nem mondtak. Egy férfi piros lapokat osztott: „Majd ha Szijjártó Péter jelez, fel kell mutatni”. Ez is megtörtént.

Egy idős nővel beszélgettünk, aki elmesélte, ő fideszes, elégedett az Orbán-kormánnyal, de találkozik megosztottsággal Győrben és a családjában is.Ez a megosztottság aztán végigvonult az egész eseményen. Lassan megtelt a tér, este 6-kor kezdődött volna a program, de húsz percet csúszott, mert a Jedlik Ányos utcánál megjelentek ellentüntetők, akik csak azért nem tudtak bejutni a Széchenyi térre, mert titokzatos fekete kabátosok és a valtonos biztonsági őrök állták el az útjukat, nem tudni, milyen alapon. Többeknek így is sikerült mégiscsak beszivárogni, a végére a tér harmadán már ők voltak a hangosabbak. A Széchenyi téren végig valtonosok cirkáltak, feszült volt a légkör.

A műsor két fideszes képviselőjelölt beszédével indult, Fekete Dávidnál jött a „Hol van a pénz?" kérdés. Ő kijelentette, „régebben Magyarországról mindenkinek Puskás jutott az eszébe, ma Orbán”, majd felkonferálta Szijjártó Pétert, akit a világ talán legjobb külügyminiszterének nevezett. Szijjártó végigüvöltötte a beszédét, olyanokat mondott, hogy „semmivel nem tartozunk az ukránoknak”, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „műveleti területté tette Magyarországot”, és ukránok képezik ki a Tisza informatikusait.

A rezsiszámlák megháromszorozódásának réme – amellyel a Fidesz szeret riogatni, kár, hogy akkor is jöhet, ha hatalmon marad – érezhetően hatott az emberekre. Szijjártó Péter eldicsekedett azzal, hogy „mi” jóban vagyunk az oroszokkal, erre csak Orbán Viktor képes. És erre jött maga a kormányfő, akit sokan „Orbán, takarodj!” kiabálás. A miniszterelnök próbálta megszégyeníteni a sípoló „provokátorokat”, mint mondta, „a gyűlölet és a rombolás” emberei, ők maguk „a szeretet és összefogás” emberei. Ennek némiképp ellentmondott, hogy kicsivel később már az utóbbiak kiabálták: „Mocskos Tisza!”.

Orbán Viktor a szokásos üzenetekkel operált, felmondta a számokat arról, 2010-hez képest mi változott, közben azonban a közönség egy része rágyújtott a „Mondjál le”, „Hazaáruló!", „Takarodjál” rigmusra. – Igazságtalan négy évünk volt – mentegetőzött Orbán Viktor, aki szerint rajtunk kívül álló okokból voltak nehézségeink. Kijelentette, a Tisza „gáncsoskodásai” ellenére létrehozták a családteremtési rendszert, ma Európában nálunk a legkönnyebb lakást szerezni. – Fantasztikus esténk volt – búcsúzott, mire elszabadult a pfujolás.

A hidegben gyorsan szétszéledt a tömeg.