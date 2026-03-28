Gonosz Rogán-kutyákról és kettős állampolgárságról is esik szó a videóban, amellyel az Orbán-kormány a tiszás informatikus beszervezését akarja bizonyítani

2026-03-28 18:01:00 CET

A felvételen lényegét tekintve semmi olyasmi nem hangzik el, ami minden vádat igazolna.

Egy titkosítás alól feloldott videóval bizonyítaná az Orbán-kormány, hogy a Tisza Párt informatikusát az ukrán titkosszolgálat szervezte be.

A magyar kabinet Facebook-oldalán megjelent egy olyan videó, amelyen a leírás szerint a 19 éves H. D. maga ismeri be: külföldi titkosszolgálat szervezhette be és egy későbbi akcióra készíthették fel. A bejegyzés szerint a kémelhárítás feladata, hogy ezt megakadályozza, ezért került sor a kihallgatására.

A csaknem egyórás felvételen több különböző kihallgatás részleteit látni és hallani, a szereplőket elfedték, csak a hangjuk ismerhető fel, így minden kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy valóban az érintettekről van-e szó. Az sem világos, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal tanúként vagy gyanúsítottként hallgatta-e ki a Gundalf művésznéven is ismert H. D-t, az informatikus mindenesetre kapott egy kérdést arról, ki az a V.E., aki a gyanúja szerint rá akarta venni őt és a Buddha művésznéven említett társát, M. T.-t a Tisza Párt bedöntésére. Az informatikus elmondása szerint soha nem találkoztak V. E.-vel, aki a Session nevű üzenetküldő applikáción vette fel velük a kapcsolatot. Eljátszották neki, hogy belemennek vele az alkuba a Tisza Párt bedöntéséről, de megpróbálják lebuktatni, azt az övet, amelybe kamerát rejtettek, az esetleges találkozóra szánták „biztonsági vagy önvédelmi” eszközként.

Az egyik kihallgató figyelmeztette H. D.t, hogy a Büntető törvénykönyv szerint a kémkedés bűncselekmény, ez pedig nemcsak azzal valósul meg,ha valaki kémkedik, hanem akkor is, ha elmulasztja erről tájékoztatni a hatóságokat. H. D. erre úgy válaszolt, hogy ő nem kémkedett a Tisza Pártnak, amire a kihallgatója rávágta. nem az a kémkedés, ha valaki a Tisza Párt ellen lép fel, hanem ha „Magyarország ellen hírszerző tevékenységet folytat”, a Tisza Párt Magyarország része. A kihallgató egy ponton saját magukra utalva úgy fogalmazott: – Mi Rogán Antal gonosz kutyái vagyunk. Rajta tartjuk a szemünket ezen is, mi minden magyar állampolgár titkosszolgálata vagyunk, nem a kormányé.

H. D-ről a felvételből egyébként az derül ki, hogy Észtországban tanult online „egy NATO által akkreditált kiberkiválósági központban”, miután már gimnazista kora óta érdekelte az informatika és a kiberbiztonság. 2023-ban, középiskolásként kint volt Észtországban egy security engineer képzésen. Tizenhat éves volt, amikor megtalálták a jelentkezés ötletével. Szóba került az is, hogy M. T. kettős brit-magyar állampolgár, amin a kihallgató elkezdett ironiizálni, mondván, „brit állampolgárságot nem szoktak csak úgy két kézzel szórni”, és aztán valaki ide jön Magyarországra és egyszer csak a Tisza Párt körül tűnik fel. (Azok, akik 1983. január 1. előtt az Egyesült Királyság területén születtek, automatikusan megkapják a brit állampolgárságot. Megkapják azok is, akik ennél később születtek, ha az egyik szülőjük brit állampolgár – a szerk.)

Az nem világos, hogy a felvételek hol készülhettek. Az öv miatt H. D.-t és M. T-t. haditechnikai eszközzel való visszaéléssel gyanúsítják.

Bár a Fidesz és az Orbán-kormány szócsöveként működő média egyértelműen bizonyítékként állítja be, a videó nem bizonyítja a teljes történetet, sem a teljes kontextust és magát az állítást sem. Maga a megfogalmazás, miszerint az informatikus „afelé hajlik”, hogy beszervezés jellegű dolog történhetett, egy feltételezés, semmint egyértelmű tény.

A kommentelés lehetőségét mind a YouTube-on, mind a Facebookon letiltották.