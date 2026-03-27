Szabó Bence: Felkészültem a legrosszabb forgatókönyvre is

2026-03-27 18:38:00 CET

Újra nyilvánosság elé állt az NNI volt rendőr századosa, aki kitálalt a Tisza Párt elleni titkosszolgálati akcióról.

Elég megterhelő volt az elmúlt két és fél nap, mind fizikailag, mind lelkileg. Soha életemben nem mentem még keresztül semmi ilyesmin, most ocsúdom fel az egészből – jelentette ki Szabó Bence a Partizánnak adott pénteki interjújában a két nappal ezelőtt adott nyilatkozata utóéletéről.

A Nemzeti Nyomozó Iroda egykori rendőr századosa két napja a Direkt36-nak adott interjújában leplezte le a Tisza Párt informatikusait célzó titkosszolgálati akciót, ami után büntetőeljárás indult ellene, Pintér Sándor pedig árulónak nevezte. Utóbbi ellenére Szabó Bence mellett több színész, zenész és más celebritás is kiállt.

Szabó Bence most elmesélte, volt egy feszültség a levegőben a Direkt36 cikkének megjelenése után, közvetlen vezetőit azonnal behívatták, majd a középvezető faggatni és árulózni kezdte Pintér Sándor későbbi szavainak megfelelően. Ő egyedüliként már akkor, még a videóinterjú megjelenése előtt is közölte, örült, hogy a Direkt36 cikke megjelent, mert ez az ügy márt nyomasztotta az osztályát. Valószínűleg már el is kezdtek gyanakodni rá, hogy tőle származhattak a tényfeltáró portál információi, hiszen már korábban beadta a felmondását.

Egy állománygyűlésen az NNI igazgatója, (Jeney Áron rendőr dandártábornok – a szerk.) és helyettese, illetve az Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) igazgatója (Tomin Szilvia rendőr vezérőrnagy – a szerk.) bejelentette, hogy senki nem mehet haza, mindenkit megkérdeznek. Ez volt az a pont, amikor Szabó Bence megállapította, hogy elkezdődött kollégáinak a vegzálása, így ezzel a lendülettel fel is állt és közölte, ő adta ki az információkat. Kollégái meg sem szólaltak, a három vezető pedig ezek után elvitte őt meghallgatásra. Erről nem készült jegyzőkönyv, ő nagyon röviden elmondta azt, amit a Direkt36-nak tett interjúban is elmondott, és azt, hogy nem látott más lehetőséget arra, hogy bárhol is foglalkozzanak érdemben az üggyel.

Azóta, hogy kitört a botrány, Szabó Bence nagyon sok támogató üzenetet kapott, ezeknek talán ha a felét el tudta olvasni, már csak azért is, mert egy napig semmilyen internet-hozzáférése nem volt. Meglepődött, de támadó megjegyzéseket szinte egyáltalán nem kapott személyesen, csak a médiában. Az eljárással kapcsolatban fejlemény egyelőre nincs, valószínűleg még az adatokat mentik a lefoglalt elektronikai eszközeiről. A gyors gyanúsítás az ügyvédjét, Laczó Adriennt és őt is meglepte.

Szabó Bence elmondta, tudni kell róla, hogy ő nagyon sok forgatókönyvet felvázol, mielőtt cselekszik, azt viszont nem gondolta volna, hogy ilyen gyors lesz a retorzió. Azt döntötte el, hogy ha a kollégáit elkezdik vegzálni, akkor mindenképp felfedi magát névvel, arccal. Felkészült a legrosszabb forgatókönyvekre is, váltás ruhát is pakolt magának arra az esetre, ha rögtön őrizetbe vennék. Letartóztatásra nem volt indok.

Az interjút meglehetősen élénk érdeklődés kíséri, már bőven kezdés előtt több ezer várakozó nézőt jelzett a számláló a Partizán YouTube-csatornáján. Beindult a kommentszekció is, ahol úgy tűnik, egy volt kollégája is az állomány támogatásáról biztosította a századost: „Volt kollégádként mondom, hogy mindenki melletted van, még a társszervek közül is, amit Pintér Sándor mond, az egy büdös nagy kamu. Üdv, egy volt BRFK-s" – írta.