Kihallgatási videóval bizonyítaná az Orbán-kormány a tiszás informatikus állítólagos beszervezését

kémkedés;kihallgatás;Alkotmányvédelmi Hivatal;Tisza Párt;

2026-03-28 15:41:00 CET

A felvételen lényegét tekintve semmi olyasmi nem hangzik el, ami minden vádat igazolna.

Egy, titkosítás alól feloldott videóval bizonyítaná az Orbán-kormány, hogy a Tisza Párt informatikusát az ukrán titkosszolgálat szervezte be.

A magyar kabinet Facebook-oldalán megjelent egy olyan videó, amelyen a leírás szerint H.D. maga ismeri be: külföldi titkosszolgálat szervezhette be és egy későbbi akcióra készíthették fel. A bejegyzés szerint a kémelhárítás feladata, hogy ezt megakadályozza, ezért került sor a meghallgatására - tették hozzá.

A csaknem egyórás felvételen szereplőket elfedték, csak a hangjuk ismerhető fel, így minden kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy valóban az érintett szereplőkről van-e szó. A képeken egy irodahelyiség látható, azonban nem tudni, hogy a felvételek hol készülhettek.

Bár a Fidesz és az Orbán-kormány szócsöveként működő média egyértelműen bizonyítékként állítja be, a videó nem bizonyítja a teljes történetet, sem a teljes kontextust és magát az állítást sem. Maga a megfogalmazás, miszerint az informatikus „afelé hajlik”, hogy beszervezés jellegű dolog történhetett, egy feltételezés, semmint egyértelmű tény.

A kommentelés lehetőségét mind a YouTube-on, mind a Facebookon letiltották.