A Fidelitas móri elnöke szerint a térségi fideszes parlamenti képviselő, Törő Gábor a törvények felett áll

2026-03-28 18:40:00 CET

Egy titokban rögzített beszélgetésben kenőpénzről is szó esik. A 444 kérdéseire Törő Gábor előre hazugságot kiáltott, aztán megszakította a hívást.

Hatalma és mentelmi joga miatt úgy érzi, bármit megtehet - így jellemezte egy, a 444-hez eljutott hangfelvételen a móri Fidelitas elnöke, Szemeti Márton a térség fideszes országgyűlési képviselőjét, Törő Gábort.

Az ügy előzménye a nagy sikerű padlásszigetelési program, amelyben az energiaszolgáltatók finanszírozták a födém szigetelését, így a tulajdonosok számára a felújítás ingyenes volt. A 2025-ös folytatásnál kivitelező cégek a kisebb települések önkormányzatait keresték meg, hogy népszerűsítsék és ajánlják a programot a helyieknek. Fejér vármegyében több cég is megjelent, és a polgármesterek hirdetésekkel vagy személyes ajánlással segítették a terjesztést. Egy esetben Szemeti Márton és egy másik személy Törő Gábor felkérésére járta a falvakat egy csomádi cég érdekében, egymillió forintos ígéret mellett. A forrás szerint a vállalt munkát elvégezték, de az ígért összeget végül nem kapták meg, ezért egyeztetni kezdtek a további lépésekről.

Ezt a Fidelitas-elnök tudtán kívül rögzítette a portál forrása. A beszélgetésben arra utalnak, hogy Törő Gábor kenőpénzt kaphatott a csomádi cég tulajdonosától, és ebből ígért részt nekik. „Ő nem kapta meg a pénzt, mert neki nem járt ezért pénz” - mondja Szemeti Márton, mire a forrás úgy reagál: „De megkapta a pénzét a XY-tól, ezt a 11 milliót”. „Nem fogja bevallani” - válaszolja erre a Fidelitas-elnök, aki ezután Törő Gáborra célozva indulatosan úgy fogalmaz, „kurvára átbaszott minket is”,majd a következő beszélgetést hallani:

Szemeti Márton: „Valószínűleg neki ez nem számít és ezeket nem veszi figyelembe. Mivel megteheti.”

Forrás: „Hát nem teheti meg azért, mert politikus baszd meg. Hát emberekkel játszunk.”

Szemeti Márton: „De ő mégis úgy érzi, hogy megteheti. Ezért tette meg.”

Később szóba kerül, hogy a politikus más esetekben is fogadhatott el kenőpénzt ugyanattól a csomádi vállalkozótól. Nem sokkal később folytatódik a beszélgetés:

Szemeti Márton: „Ővele nem tudsz kibaszni, mivel törvények felett álló ember. Én a helyedben elengedném. Őszintén. Te döntésed.”

Forrás: „De hogyan engedjem el, Marci, ha tartozik azzal a pénzzel, amiért megdolgoztam?”

Szemeti Márton: „Én teljesen megértem ezt a részét is, csak ott van zárójelben ami az igazságtalanságnak a törvénye. Hogy ő törvények felett áll és ez miatt lehet igazságtalan. És te bármilyen igazságtalanul játszod a szálakat, ő mindig feletted lesz. Mindig tudni fogja, hogy ebben a témában mit tegyen ahhoz, hogy neked a legrosszabb legyen, ő meg ugyanúgy kijöjjön, ahogy eddig mindenből kijött.”

A beszélgetésben Törő Gábor fiának esete is előkerül, amelyet Szemeti Márton példaként említ arra, hogy a képviselő súlyos botrányokból is kikerülhet. Felidézik, hogy a képviselő fia egy incidens során drogügyben volt érintett.

„Politikus. Hatalom. Ezt jelenti a hatalom. Hogy bármit megtehetsz. És következmények nélkül a mentelmi jogával. Bármit megtehet”

- foglalta össze az esetet Szemeti Márton.

A Fidelitas-elnök a 444 érdeklődésére egy 19 éves fiatalként hivatkozott magára, és azt mondta, hogy a Fidelitas ügyeiben igyekszik minél jobban teljesíteni. Nem vitatta, hogy felkereste az önkormányzatokat, de ezt a fidelitasos feladataival indokolta. A hangfelvétel részleteire reagálva azt mondta, nem emlékszik az említett beszélgetésre, a hívást azzal zárta le, hogy dolgozik, és nincs ideje ezzel foglalkozni.

A portál megkereste Törő Gábort is, aki már azelőtt hazugságnak nevezte, amiről kérdezni akarták, hogy az újságíró érdemben ismertethette volna az érdeklődés tárgyát. A beszélgetés nem folytatódhatott, mivel a fideszes képviselő megszakította a hívást.