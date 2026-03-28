Kővel és tojással dobálták meg az aHang aktivistáit Veszprémben Orbán Viktor fellépése előtt

2026-03-28 18:15:00 CET

A provokátorok egyike közölte, addig nem mennek el, ameddig erre „parancsot” nem kapnak.

Hatvan fekete ruhát viselő férfi egy fideszes molinóval takarta el az aHang aktivistáit Orbán Viktor veszprémi országjárásán - derül ki a szervezet, lapunknak is elküldött tájékoztatásából.

E szerint az aHang helyi csoportjuk a miniszterelnök látogatása miatt szervezett tiltakozást, amelyet be is jelentettek a rendőrségen. A rendezvény helyszíne mellett az aktivisták sípoltak, skandáltak és plakátokat tartottak fel az Orbán-kormányhoz fűződő botrányokról az elnöki kegyelmi ügytől a Pegasuson és a Tiborcz-féle Elioson át Hatvanpusztáig. A fekete ruhát viselő férfiak a rendezvény kezdete előtt jelentek meg, majd a molinó kifeszítése után kővel és tojással dobták meg az aHang aktivistáit.

Az aHang aktivistáihoz időközben több tucatnyian csatlakoztak szolidaritásból. A fekete ruhát viselő férfiak azt mondták, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből érkeztek utasításra fejenként 20 ezer forintért. Amikor Szalóki Viktor, az aHang politikai igazgatója távozásra szólította fel őket, a provokátorok egyike közölte, addig nem mennek el, amíg erre „parancsot” nem kapnak.