Orbán Viktor meghívta magához Hajdú Pétert Felcsútra

2026-03-29 12:01:00 CEST

Eredetileg a műsorvezető hívta, de a miniszterelnök inkább saját otthonában adna interjút.

Hajdú Péter NER-közeli műsorvezető korábban meghívta magához Orbán Viktort a beköltözős műsorába, a miniszterelnök pedig, úgy tűnik, igent mondott, de inkább ő látná vendégül Hajdút - derül ki a 24.hu által kiszúrt Instagram-bejegyzésből.

„Szervusz! Orbán Viktor vagyok. Kaptam egy fölkérést, hogy költözzek be hozzád, de nekem van egy jobb ajánlatom. Inkább te gyere hozzám, én szívesen látlak, mondjuk Felcsúton” - mondta a kormányfő a közzétett videófelvételen. Hajdú Péter megköszönte és el is fogadt a meghívást.

az egyelőre nem derült ki. hogy találkozót mikor tartják, az interjút pedig mikor lehet látni és hallani.