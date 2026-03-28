Akcióba lendültek a fekete ruhát viselő férfiak, volt egy kis balhé Orbán Viktor péceli gyűlésén is

2026-03-28 20:13:00 CET

Több alkalommal és több ponton is tumultuózus jelenetek alakultak ki, többnyire fekete ruhát viselő férfiakból álló támogatói csoportok feszültek az ellenzéki tüntetőknek Orbán Viktor országjárásának péceli állomásán - derül ki a Telex cikkéből.

A korábbi helyszínekről – így Veszprémből – már ismert férfiak több esetben kitépték az ellentüntetők kezéből a molinókat, és rángatták is őket. A péceli Kossuth téren tartott gyűlésre az eső ellenére több százan jelentek meg, terület azonban nem telt meg. A tér mellett fut a Maglódi út, ennek túloldalán állt össze több tucatnyi ellentüntető NER-és Orbán-kormány-ellenes molinókat tartottak fel, és a gyűlés alatt többször is „Mocskos Fidesz!”, valamint „Orbán, takarodj!” rigmussal próbálták megzavarni a politikusi beszédeket.

A színpad előtti fideszes tömegből többször is főként fekete ruhát viselő férfiak keltek át a Maglódi úton, kiabáltak az ellentüntetőkkel, több molinót is kitéptek a kezükből és dulakodni kezdtek velük akár az úttesten is. Az összetűzések miatt a Maglódi úton többször is megállt a forgalom, a helyszínen ennek ellenére nem jelentek meg rendőrök, a gyűlést biztosító Valton Sec. emberei sem választották szét a feleket. Előfordult, hogy az autók az úton dulakodó embereket kerülgetve próbáltak továbbhaladni. Többször civil ruhát viselő személyek tűntek fel, hogy a forgalmat tereljék.

Az gyűlésen – derül ki a Telex YouTube-csatornájára feltöltött videóból – Csőgör Péter volt rendőrtiszt és egy társa a hallgatóság közepén egy „Pedofidesz” feliratú molinót emelt a magasba. Fekete ruhát viselő férfiak néhány másodpercen belül kitépték a kezükből a molinót, majd a két férfit kitaszigálták a tömegből.

Az eseményen elsőként Katus Norbert helyi fideszes jelölt beszélt, utána pedig Szűcs Lajos, a választókerület jelenlegi képviselője lépett fel. Ezt követően jött Gulyás Gergely, aki arról beszélt, hogy „nehéz évek vannak mögöttünk, nehéz évek vannak Európa és Magyarország” mögött. Az ellentüntetők többször „Mocskos Fidesz!” kiáltásokkal próbálták félbeszakítani a felszólalást, amit a kormánypárti hallgatóság „Hajrá Fidesz!” rigmussal nyomott el.

Ezután a miniszterelnök lépett a színpadra. Rögtön azzal kezdte, hogy „az idő nem különösebben jóságos hozzánk, ilyenkor a jelöltnek védőitalt kellett volna osztania”, majd hozzátette, hogy enélkül is meg fogja tartani a beszédét. A jelenlévők „Viktor, Viktor!” rigmussal fogadták. Orbán Viktor felszólalása közben időről időre ismét hallatszottak az ellenzéki bekiabálások, köztük a „Ruszkik, haza!” és az „Orbán, takarodj!”. Elhangzott az is, hogy „Dubajba viszitek a pénzt!”. A miniszterelnök ezekre a közbeszólásokra folyamatosan reagálni próbált, támogatói pedig sokszor ellenrigmusokkal próbálták túlkiabálni az út túloldalán állókat.

Beszédében a miniszterelnök kitért arra is, hogy az emberek általában inkább hisznek a szomszédjuknak, mint a politikusoknak. Arra kérte híveit, hogy beszéljenek a szomszédjaikkal, családtagjaikkal és munkatársaikkal, és próbálják őket meggyőzni arról, hogy a Fideszre szavazzanak. A miniszterelnök többször is az ellentüntetőkhöz fordult, akiket következetesen tiszásoknak nevezett. Azt állította, azért érkeztek, hogy elrontsák a fideszesek örömét. Kijelentette, hogy az ellentüntetők „nem várhatják el tőlünk, hogy ők lekiabálják a békés derűs fideszesek és KDNP-sek fejét, mi meg ezt hagyjuk.”

Ezt követően ismét „Mocskos Fidesz!” rigmus hallatszott, amit ő azzal igyekezett elnyomni, hogy híveivel azt skandáltatta: „Nem hagyjuk! Nem hagyjuk!”. A miniszterelnök egyebek mellett úgy fogalmazott: – Az a helyzet kedves tiszások, hogy ti ukránbarát kormányt akartok Magyarországon. És ez nem a magyarok érdeke. Ez Volodimir Zelenszkij érdeke, ez a háborúpártiak érdeke, nem a péceliek és nem a Pest megyeiek érdeke. Szerinte a rendszer úgy működik, hogy a „kedves tiszások elmennek a bankárokhoz, a bankárok kölcsönt adnak az uniós országoknak, a tagállamok adják a fedezetet, ezt a pénzt kölcsönadják az ukránoknak. Hozzátette, hogy nem a tiszásokkal van problémája, hanem azzal, amit az országgal akarnak.