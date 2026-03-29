Ötmillió forintot akartak gyűjteni Szabó Bencének ügyvédi költségeire és rendőrségi hiteltörlesztésére, több száz millió lett belőle

2026-03-29 11:19:00 CEST

Ma éjfélkor zárul a gyűjtés, a rendőr százados már jelezte, hogy az összeg jelentős részét jótékony célokra fogja adni.

Vasárnap éjfélkor zárul az az adománygyűjtés, amelyet a Tisza Párt elleni titkosszolgálati műveletet leleplező Szabó Bence rendőr századosnak indítottak.

A rendőr százados testvére, Szabó Barna a gyűjtés oldalán azt írta: „Szavakkal nehéz kifejezni, mennyire hálásak vagyunk azért az elképesztő támogatásért, amit az elmúlt időszakban a kiállása kapcsán kapott. A gyűjtés messze túlszárnyalt minden elképzelést – ez egyértelműen megmutatta, hogy milyen sokan érzik fontosnak ezt az ügyet. Még mindig a történtek hatása alatt áll, de az összeg nagyságát látva elhatározta, hogy a támogatás jelentős részét jótékony célra fordítja. Ennek részleteiről és a kedvezményezettekről a későbbiekben tájékoztatást fog adni.”

Először Szabó Bence Partizánnak adott interjújában esett szó róla, hogy ügyvédi költségeire, illetve a rendőrségi hitelének egy összegben történő visszafizetésére online gyűjtés indult a 4fund adománygyűjtő oldalon. Eredetileg 12 500 eurót, azaz 5 millió forintot szerettek volna összeszedni, ez hihetetlenül rövid idő alatt sikerült is, az összeg pedig kilőtt, cikkünk írásakor 703 415 eurónál járt a számláló, vagyis átszámítva eddig több mint 274 millió forintot dobtak össze a kiállásáért az Orbán-kormány, illetve a médiája által meghurcolt rendőr századosnak.