Minden jel szerint drónok sértették meg Finnország légterét, a finnek riasztottak egy vadászgépet

2026-03-29 15:46:00 CEST

Egyelőre nem világos, honnan érkeztek a drónok.

A finn védelmi minisztérium vasárnap bejelentette, hogy pilóta nélküli légi járművekkel elkövetett, feltételezett légtérsértést észleltek az ország délkeleti részén – számol be a Reuters.

A tájékoztatás szerint vasárnap reggel több kis méretű, lassan mozgó, alacsonyan repülő objektumot észleltek Finnország délkeleti részén egy tengeri területen. Egy drón Kouvola városától északra, egy másik pedig a településtől keletre zuhant le. „Drónok tévedtek finn területre. Nagyon komolyan vesszük az ügyet” – írta Antti Hakkanen védelmi miniszter a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a nyomozás folyamatban van.

A tárca közlése szerint a finn légierő F/A–18 Hornet elfogó-vadászgépe is felszállt, hogy azonosítsa az objektumot. A hírügynökség megjegyzi, egyelőre nem világos, honnan érkeztek a Finnországban észlelt drónok. Az északi állam ezen a délkeleti szakaszon határos Oroszországgal, a térség pedig biztonsági szempontból kiemelt figyelmet kap azóta, hogy 2023-ban csatlakoztak a NATO-hoz.