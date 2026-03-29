A levélszavazás ellenőrzésére toboroznak választási megfigyelőket Romániában

2026-03-29 14:59:00 CEST

Olyan „nagykorú erdélyi magyarok” jelentkezését várják, akik elkötelezettek a demokratikus értékek, az átláthatóság és a tisztességes választás ügye mellett. 2026. április 1-ig lehet jelentkezni.

Választási megfigyelőket toboroz és képez az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom az erdélyi magyar állampolgárok levélszavazási folyamatának tisztasága érdekében - írja a Magyar Hang.

A felhívás szerint olyan „nagykorú erdélyi magyarok” jelentkezését várják, akik elkötelezettek a demokratikus értékek, az átláthatóság és a tisztességes választás ügye mellett, és vállalják, hogy önkéntes alapú megfigyelői tevékenységüket pártatlanul és objektíven végzik. Jelentkezni április 1-jén éjfélig lehet, másnap pedig - azaz április 2-án - online felkészítőt tartanak a mozgalom szakértői 18:30-tól.

A választási szabályzat több ponton is lehetőséget biztosít a szavazattal való visszaélésre, emiatt pedig a határon túli magyarok szavazati jogával szembeni bizalmatlanság megmérgezi a magyar-magyar viszonyokat, valamint aláássa a határon túli magyarokkal szembeni bizalmat is. Hab a tortán, hogy a Fidesz szövetségeseként viselkedő, Kelemen Hunor vezette RMDSZ olyan szavazatleadó pontokat működtet Erdély-szerte, ahol a voksoláshoz szükséges azonosító nyilatkozat kitöltésében is segítenek, ugyanakkor senki számára nem ismert, hogy ezek a gyűjtőpontok milyen szempontok és szabályok szerint üzemelnek. Ráadásul az RMDSZ-es gyűjtőpontokon a Nemzeti Választási Bizottság nem végez és nem is végezhet semmilyen ellenőrzést, így jelenleg alapvető kérdésekre nincs válasz a választások tisztasága terén.

A mozgalom jelezte, ahhoz, hogy a szavazás Rmániában is átláthatóan, tisztán és a jogszabályoknak megfelelően lehessen megtartani, elengedhetetlen a független civil kontroll. Az ugyanis, hogy az RMDSZ által végzett szavazatbegyűjtés „mára a magyarországi kormánypártok melletti hűségnyilatkozattá vált”, minimum aggályos, mint ahogy az is, hogy a levélszavazás folyamatában RMDSZ-es pártaktivisták vesznek részt.

Az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom megjegyezte, a többnyire az RMDSZ által működtetett levélszavazat-begyűjtő pontok azért működhetnek, mert a magyarországi törvények nem tiltják, hogy az erdélyi magyar állampolgárok egy harmadik félre bízzák a levélszavazatukat. Vagyis az RMDSZ „önkéntes” alapon gyűjti a borítékokat, ez viszont a mozgalom szerint azt is jelenti, nincs jogi akadálya annak, hogy szintén önkéntes alapon mások is megfigyeljék ezt a folyamatot, és békés, segítő szándékkal biztosítsák az erdélyi levélszavazás folyamatának tisztaságát.

A rendszer jelenlegi problémáinak orvoslására egyébként a szervezet több javaslatot is megfogalmazott: például, hogy a nyugati diaszpórában élők is ugyanilyen könnyített formában szavazhassanak, politikai szervezetek ne vehessenek részt a szavazatok begyűjtésében, továbbá hozzanak létre határon túli szavazóköröket vagy tegyék lehetővé az elektronikus szavazást.