Orkánerejű széllökéseket mértek a Balatonnál

2026-03-29 20:10:00 CEST

Helyenként óránkénti 110-120 kilométeres szelet is mértek a térségben.

A Balaton térségében orkánerejű széllökéseket mértek vasárnap – közölte a HungaroMet Zrt. a vasárnap a Facebook-oldalán.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Balatonőszödön óránkénti 119,2 kilométeres széllökést mértek, a Bakonyban a Kab-hegyen óránkénti 115,2 kilométeres, míg Ösküben óránkénti 110,9 kilométeres széllökést regisztráltak. Hozzátették, várhatóan késő délutántól kezd el enyhülni a szél.

A meteorológia veszélyjelzése szerint vasárnap estig a Dunántúlon az északi, északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik viharos széllökések, a Balaton térségében óránkénti 90-100 kilométeres vagy annál erősebb széllökések is előfordulhatnak délutánig. Északkeleten kisebb területen óránkénti 65 kilométer körüli széllökések lehetnek északkeleti, északi irányból.