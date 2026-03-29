Orbán Viktor az országjárásán ellentüntetőket vegzáló verőlegényekről: Minden erőszak forrása a Tisza Párt

Fidesz;Orbán Viktor;Felcsút;Hajdú Péter;ellentüntetők;Tisza Párt;

2026-03-29 18:43:00 CEST

A miniszterelnök országjárásának békéscsabai állomására indulva, Felcsúton mondta ezt, ahol vasárnap délelőtt Hajdú Pétert látta vendégül.

A rendezvényeken minden erőszak forrása a Tisza Párt – mindössze ezzel az egy mondattal válaszolt a hvg-nek Orbán Viktor, aki felcsúti otthonából indult Békéscsabára, országjárásának mai állomására vasárnap délután egy óra után nem sokkal.

A lap arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy mit gondol a fekete ruhát viselő, verőlegénynek tűnő férfiak látszólag szervezett akciójáról, akik pénteken sorfalat állva fizikailag is megakadályozták, hogy ellentüntetők közel menjenek a kormányfő győri gyűléséhez.

A lap szerint az indulás előtt több órán keresztül forgatás volt a kormányfő felcsúti otthonában, 10 óra körül ugyanis Hajdú Péter NER-közeli tévés látogatta meg. A műsorvezető korábban meghívta magához Orbán Viktort a beköltözős műsorába, a miniszterelnök pedig igent mondott, de közölte, hogy inkább ő látná vendégül Hajdút. A házban egyébként mások mellett jelen volt Kaminski Fanni, a miniszterelnök kommunikációs tanácsadója is.

A miniszterelnököt rendszeresen ellentüntetők fogadják az országjárásán. A korábbi helyszíneken, például Pécelen is felbukkant a fekete ruhás csoport az ellentüntetők vegzálására, több esetben kitépték kezükből a molinókat és rángatták is őket.