Hétfő reggel folytatódott a vérfürdő, a befektetők elkezdtek villámgyorsan szabadulni a NER-cégek részvényeitől

Hétfő reggel folytatódott NER-részvények vérfürdője a Budapesti Értéktőzsdém (BÉT). Alig egy órányi kereskedés után 10,5 százalékos esésben voltak a Mészáros Lőrinc birtokában lévő OPUS Nyrt. részvényei. Csaknem kilenc százalékkal csökkent a Jászai Gellért-féle 4iG Nyrt. részvényeinek az ára, azé a cégé, amely hatalmas állami hátszéllel a hadiipartól a távközlésen át (One), az űriparral is foglalkozik. A Tiborcz István tulajdonában lévő Gránit Bank részvényei 7,4 százalékkal estek, ami már egy nagyon jó teljesítmény, hiszen a nyitásban közel 20 százalékos zuhanórepüléssel indult a kis bank papírja.
A vérfürdő csak a NER-papírokat érinti, hiszen ugyanennyi idő alatt z OTP 1,1 százalékkal a Mol 0,6 százalékkal, a Richter pedig 0,3 százalékkal drágult. A BUX így 0,3 százalékos pluszban nyitott,
de az meghatározó európai tőzsdék is inkább enyhe plusziban voltak a nyitás után - vagyis a nemzetközi hangult is inkább semleges. A NER-papírokat a múlt héten kezdték ütni a befektetők, csak pénteken a 4iG Nyrt. 9,6 az Opus 12 százalékot vesztett értékéből. A NER-részvények idén amúgy is már alulteljesítőek voltak az év eleje óta, jelentős 10-30 százalékos árfolyamveszteséget voltak kénytelenek elszenvedni az idén, szemben az emelkedő blue chippekkel (OTP, MOL).
Az elmúlt napokban felgyorsult árfolyamesés egyértelműen a közelgő választásokkal összefüggő kockázatkerülés. A NER-cégek teljesítménye nagyban függ az állami támogatásoktól, amelyek egy kormányváltás esetén szinte biztos elapadna, de még ennél is kedvezőtlenebb forgatókönyvre is számíthatnak ezen cégek egy Tisza-győzelem esetén.