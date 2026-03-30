részvények;Budapesti Értéktőzsde;Gránit Bank;Mészáros Lőrinc;Tiborcz István; NER;Opus Global;4iG Nyrt;Jászai Gellért;

Az üzlet az üzlet –az MBH adta a legjobb ajánlatot

Hétfő reggel folytatódott a vérfürdő, a befektetők elkezdtek villámgyorsan szabadulni a NER-cégek részvényeitől

Alig egy órányi kereskedés után 10,5 százalékos esésben voltak a Mészáros Lőrinc birtokában lévő OPUS Nyrt. részvényei, de zuhanórepülésbe kapcsolt a Jászai-féle 4iG Nyrt. és a Tiborcz István tulajdonában lévő Gránit Bank Nyrt. is.

Hétfő reggel folytatódott NER-részvények vérfürdője a Budapesti Értéktőzsdém (BÉT). Alig egy órányi kereskedés után 10,5 százalékos esésben voltak a Mészáros Lőrinc birtokában lévő OPUS Nyrt. részvényei. Csaknem kilenc százalékkal csökkent a Jászai Gellért-féle 4iG Nyrt. részvényeinek az ára, azé a cégé, amely hatalmas állami hátszéllel a hadiipartól a távközlésen át (One), az űriparral is foglalkozik. A Tiborcz István tulajdonában lévő Gránit Bank részvényei 7,4 százalékkal estek, ami már egy nagyon jó teljesítmény, hiszen a nyitásban közel 20 százalékos zuhanórepüléssel indult a kis bank papírja.

A vérfürdő csak a NER-papírokat érinti, hiszen ugyanennyi idő alatt z OTP 1,1 százalékkal a Mol 0,6 százalékkal, a Richter pedig 0,3 százalékkal drágult. A BUX így 0,3 százalékos pluszban nyitott, 

de az meghatározó európai tőzsdék is inkább enyhe plusziban voltak a nyitás után - vagyis a nemzetközi hangult is inkább semleges. A NER-papírokat a múlt héten kezdték ütni a befektetők, csak pénteken a 4iG Nyrt. 9,6 az Opus 12 százalékot vesztett értékéből. A NER-részvények idén amúgy is már alulteljesítőek voltak az év eleje óta, jelentős 10-30 százalékos árfolyamveszteséget voltak kénytelenek elszenvedni az idén, szemben az emelkedő blue chippekkel (OTP, MOL).

Az elmúlt napokban felgyorsult árfolyamesés egyértelműen a közelgő választásokkal összefüggő kockázatkerülés. A NER-cégek teljesítménye nagyban függ az állami támogatásoktól, amelyek egy kormányváltás esetén szinte biztos elapadna, de még ennél is kedvezőtlenebb forgatókönyvre is számíthatnak ezen cégek egy Tisza-győzelem esetén.   

Hiába az Orbán-kormány sokat emlegetett munkaalapú társadalmi modellje, tízéves csúcsra, 4,8 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta 2026 februárjában. 