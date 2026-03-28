Húsgyári capriccio. Az EU-ban éppen ellentétes a trend

2026 elején sem indult be a magyar gazdaság, most pedig jött a munkanélküliségi sokk

Hiába az Orbán-kormány sokat emlegetett munkaalapú társadalmi modellje, tízéves csúcsra, 4,8 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta 2026 februárjában. 

Az elemzői várakozásokat jóval felülmúló mértékben, 4,8 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett friss, 2026. februári munkaerőpiaci jelentése szerint. Így a munkanélküliek száma már eléri a 231 ezer főt. A hivatalos statisztika alapján a 15–74 évesek körében 4,616 millió embert foglalkoztattak, ami éves összevetésben 66 ezer fős csökkenést jelent.

A fejleményeket több elemző szerint sem lehet már csupán átmeneti ingadozásnak nevezni. Virovácz Péter, az ING Bank stratégája emlékeztetett: már a múlt hónapban is az körvonalazódott, hogy a vállalatok jóval hamarabb kezdtek el alkalmazkodni a béroldalról érkező költségnyomáshoz, mint azt előzetesen várni lehetett. Hogy a gazdaság állapota mennyire gyenge, és az új adat milyen rossz, azt az idősor mutatja meg, mert a munkanélküliek száma csaknem pontosan egy évtizede, legutóbb 2016 második negyedévében volt ilyen magas. Az sem nevezhető megnyugtatónak, hogy a hosszabb ideje (4–11 hónapja) munkát keresők aránya is növekedett februárban. Az adatok egyértelműen munkaerőpiaci fordulatot, immár trendszerű, felgyorsult romlást jeleznek – mutatott rá az ING elemzése –, ráadásul a népességfogyás mérsékli az elérhető munkaerő számát.

A vállalatok immár bő három éve stagnáló gazdaságban próbálják kigazdálkodni az érdemben emelkedő bérköltségeket, de érezhetően 2026 elejére elfogytak a tartalékok, aminek hatására elkezdődtek a jelentősebb racionalizálások. Az elbocsátások száma tovább növekedhet, amennyiben a közel-keleti háború érdemben rontja a gazdasági kilátásokat és az üzleti bizalmat az energia és az alapanyagok drágulása, valamint az esetleges ellátási gondok miatti költségsokk révén – összegezte Virovácz Péter. Hozzátette: jelenleg nagy a valószínűsége annak, hogy a munkanélküliségi mutató akár 5 százalékig is felkúszik.

A friss adatokkal kapcsolatban az MBH Bank igyekezett finomabban fogalmazni, így azt jelezte, hogy felfelé mutató kockázatokat lát az eddigi 4,4 százalékos éves munkanélküliségi prognózisában. Megjegyezték: a magyar munkaerőpiac még mindig viszonylag magas foglalkoztatottsági szinten áll, de az eddigi „puha alkalmazkodást” – amikor a cégek egyszerűen nem pótolták a kilépőket – egyre inkább felválthatja a tényleges leépítések időszaka. A következő hónapokban derül ki, hogy tartós fordulatról van-e szó. A Közel-Keleten kialakult helyzet a munkaerőpiacra alapvetően később fejthet ki hatást – szögezték le az MBH Bank elemzői, hozzátéve: a gáz- és olajárak emelkedése a növekvő vállalati rezsi- és szállítási költségek miatt helyez nyomást a cégekre. Ilyen helyzetben a költségcsökkentés egyik eszköze lehet a létszámcsökkentés mellett a részmunkaidős foglalkoztatás szélesebb körű alkalmazása is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium kommentárjában azt hangsúlyozta, hogy a foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik, illetve a munkanélküliség is bőven az uniós szint alatt van. Arról viszont már nincs szó, hogy az Európai Unióban összességében a magyarnál éppen ellentétes trend zajlik, azaz az Eurostat adatai szerint a közösség munkanélküliségi rátája 2026 elején 5,8 százalékra csökkent a 2025. decemberi 5,9 százalékról és az egy évvel korábbi 6 százalékról.

Egy további elemre mutat rá Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Az alkalmazotti statisztika nem mutatja a külföldiek növekvő foglalkoztatását, intő jel viszont – közölte –, hogy míg korábban a külföldön dolgozók száma inkább csökkent, addig a tavalyi 101 ezer fővel szemben idén már 112 ezren dolgoztak külföldi telephelyeken.

Fehér- és kékgallérosok is veszélyben

Az elbocsátások élénkülésén belül egy új elem rajzolódik ki - mutatott rá a Népszava a közelmúltban. A feldolgozóiparban ugyanis már nem esősorban a fizikai dolgozókat, hanem a mérnököket és fejlesztőket kezdték nagyobb arányban leépíteni. Akadt olyan hely, ahol egyik napról a másikra teljes csapatokat küldtek el. Ez a trend most a friss munkaerőpiaci adatokban is visszaköszön, a romló foglalkoztatás és az emelkedő munkanélküliség ugyanis már tényleges leépítésekre utal. Az építőipar sincs könnyű helyzetben, egy év alatt mintegy 30 ezer tartósan foglalkoztatott tűnt el az ágazatból.

Az energiaügyi kérdéseket a Fidesz tette a választási kampány egyik fő témájává.