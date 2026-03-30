A parlamenti választás hétvégéjén veszi birtokba a Tiborcz Istvánhoz köthető irodaházakat a MÁV

2026-03-30 13:03:00 CEST

A cégcsoporton belül sem tudják, mi az oka a nagy sietségnek.

A magyarországi parlamenti választás hétvégéjén, áprrilis 11-12-én veszi birtokba új irodáját a Budapart városnegyed területén a Magyar Államvasutak (MÁV) cégcsoportjának meghatározó vállalata, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. - értesült több, egymástól független információforrás alapján a Telex.

A munkatársaknak április 8-ig, illetve 9-ig össze kell csomagolniuk a munkaeszközeiket, amelyeket április 13-án már az új helyszínen kapnak vissza.

Két, az ügyet ismerő forrás szerint ugyanazon a hétvégén a MÁV-csoport további vállalatai is költözhetnek, bár nem zárták ki, hogy egyes szervezeti egységek vagy cégek később csatlakoznak.

A társaság februárban még úgy nyilatkozott, hogy a költözés két szakaszban, tavasszal és nyáron történik. Egy, a Telex birtokába került belső tájékoztató szerint a szerződéskezeléssel foglalkozó központnál elrendelték, hogy a szekrényekben tárolt iratokat vagy irattárazni, vagy selejtezni kell. Ennek érdekében a cég Krisztina körúti irodájában több iratmegsemmisítőt helyeztek ki, amelyek tartalmát folyamatosan elszállítják.

A folyamatot ismerő források szerint a MÁV berkein belül sem egyértelmű, mi indokolja a költözés időzítését a parlamenti választás hétvégéjére. Beszámolóik alapján többen arra következtettek, hogy az időpont kijelölésének célja az lehet, hogy a választások után felálló új kormány már ne tudja megakasztani az áthelyezést. A MÁV-csoport cégei jelenleg Budapest több pontján működnek, az átszervezéssel ezek többsége egy helyszínre kerül. A folyamat egyik különös mozzanata volt, hogy 2024-ben kiürítették a Könyves Kálmán körúti irodaház épületét, az ott dolgozókat pedig az átmeneti időszakban különböző irodák között osztották szét.