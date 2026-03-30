Egy év alatt ötvenmillió forintot költött a Sándor-palota Sulyok Tamásról forgatott videókra

Videó;Duna TV;Sándor-palota;Sulyok Tamás;

2026-03-30 12:45:00 CEST

Egy volt Duna TV-s cégével szerződtek.

Csaknem 50 millió forintot költött el egy év alatt a Sándor-palota a Sulyok Tamás köztársasági elnökről forgatott videókra – írja az 5 millió feletti szerződések listája alapján a 444.

A cikk szerint

a Sándor Palota 2024. decemberében szerződött le a ZOOM Management Produkció Kft.-vel „Film- és videó gyártási, ügyviteli szolgáltatásra” egy évre, 2025. november végéig, és a szerződés értéke egészen pontosan 49,92 millió forint volt, amit több részletben fizettek ki.

A filmes céget a volt Duna TV-s Pap Zsolt viszi, aki jelenleg a Ceglédi Városi Televízió ügyvezetője és főszerkesztője.