Egy év alatt ötvenmillió forintot költött a Sándor-palota Sulyok Tamásról forgatott videókra

Csaknem 50 millió forintot költött el egy év alatt a Sándor-palota a Sulyok Tamás köztársasági elnökről forgatott videókra – írja az 5 millió feletti szerződések listája alapján a 444.
A cikk szerint
a Sándor Palota 2024. decemberében szerződött le a ZOOM Management Produkció Kft.-vel „Film- és videó gyártási, ügyviteli szolgáltatásra” egy évre, 2025. november végéig, és a szerződés értéke egészen pontosan 49,92 millió forint volt, amit több részletben fizettek ki.
A filmes céget a volt Duna TV-s Pap Zsolt viszi, aki jelenleg a Ceglédi Városi Televízió ügyvezetője és főszerkesztője.