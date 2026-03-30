Az Opus-vezér szerint rossz döntést hoznak, akik most eladják a cég részvényeit

2026-03-30 15:45:00 CEST

Indokolatlannak tartják az árfolyamkilengéseket.

Nem tükrözi az Opus valós fundamentális értékét és eredményességét az elmúlt napokban kialakult részvényárfolyam - közölte a vállalat vezérigazgatója a Portfolio beszámolója szerint.

Mint korábban hírt adtunk, hétfőn alig egy órányi kereskedés után 10,5 százalékos esésben voltak a Mészáros Lőrinc birtokában lévő OPUS Nyrt. részvényei, de zuhanórepülésbe kapcsolt a Jászai-féle 4iG Nyrt. és a Tiborcz István tulajdonában lévő Gránit Bank Nyrt. is. Csak pénteken a 4iG Nyrt. 9,6, az Opus 12 százalékot vesztett értékéből.

Lélfai Koppány azt mondta, megítélése szerint rosszul döntenek azok a befektetők, akik jelenlegi, mélyen alulértékelt árfolyamon szabadulnak az Opus részvényeiktől.

Az elmúlt napokban tapasztalható árfolyamkilengésekre a menedzsmentnek nincsen ráhatása, és indokolatlannak is tartjuk - tette hozzá, megjegyezve: a cégcsoportnak arra kell koncentrálnia, hogy azt minél eredményesebbé és vonzó befektetéssé tegyék.