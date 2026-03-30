Drága lett Magyarország, rengetegen járnak át vásárolni a határ menti horvát városokba

2026-03-30 13:24:00 CEST

Fordult a trend, régebben a magyarországi boltok voltak olcsóbbak, és ez vonzotta a horvátokat.

Egyre több magyar jelenik meg a Kelet-Horvátországban található üzletekben, mivel az árkülönbségek miatt sokan ott intézik a bevásárlást - írja a CroatiaWeek a Glas Slavonije beszámolója alapján

A horvátországi Eszék-Baranya megye kereskedői különösen Pélmonostor térségében azt tapasztalják, hogy a magyarok egyre gyakrabban érkeznek, főleg hétvégén, és nagy tételben vásárolnak élelmiszert és dohányárut. Főleg sertéshúst és más húskészítményeket, zöldséget és gyümölcsöt, sajtot, cigarettát vásárolnak.

Mindez azért van, mert az árkülönbségek miatt mindez Horvátországban már kevesebbe kerül. A boltosok szerint a sertéshús akár harminc százalékkal is olcsóbb lehet, egyes sajtfajták pedig öt euróval (átszámítva 1900-2000 forinttal) is kevesebbe kerülhetnek a határ túloldalán. Ezért a magyar vásárlók gyakran nagyobb mennyiséget vesznek egyszerre. A tarja, comb, lapocka vagy szalonna is keresett, de sokan visznek édességeket és készételeket is. A dohánytermékek szintén népszerűek: egyes vásárlók egy-egy alkalommal több száz eurót is elköltenek.

Pélmonostor lakói is érzékelik az utóbbi hónapokban, hogy egyre több a magyar vásárló. Ez különösen szembetűnő hétvégén: ekkor sokan jönnek át feltölteni készleteiket. A helyi üzletek ehhez igazodva alakítják a kínálatukat, és igyekeznek mindig elegendő készletet tartani a legkeresettebb termékekből.

A mostani állapotok ellentétben állnak a korábbi évtizedekkel, amikor inkább horvátok jártak át Magyarországra, főleg a háború előtti és utáni években. Még 2022-ben is az volt a jellemző, hogy sok horvát ment át Magyarországra olcsóbb üzemanyagért. Ez akkor szűnt meg, amikor Magyarország korlátozta, majd eltörölte a külföldieknek adott kedvezményes üzemanyagárakat. Manapság azonban a baranyai üzletek számára a magyar vevők mára a mindennapi forgalom fontos részét adják.