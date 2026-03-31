A fideszesek már a bőrüket féltik, óriási tartalékaik vannak, hogy akadályozzák a Tisza-kormányzást

2026-03-31 05:45:00 CEST

Rendszerváltoztatás akkor is jöhet, ha a Magyar Péter pártja nem kétharmaddal győz. Podcast.

Szörnyű, mocskos dolgok jönnek még a kampányban. Ha megérjük, hogy ennek vége lesz, akkor egy új Magyarország fog létrejönni. Egyebek mellett erről beszélget Szentpéteri Nagy Richard politikai elemzővel és Kajdi Józseffel, az Antall-kormány Miniszterelnöki Hivatalának vezetőjével, a V21-tagjával Pungor András, a Népszava belpolitikai szerkesztője a Népszava Exit című műsorában.

Mindkét vendég elmesélt egy-egy politikai elemzőtől, illetve egy Fidesz-vezetőtől halott történetet, hogy Orbán Viktor pártjában nemcsak a hatalom megtartása a célja, hanem az is, hogy mindenki anyagilag még az unokái jövőjét is biztosítsa.. Kajdi József szerint a rendszerváltoztatás akkor is megtörténhet, ha a Tisza nem kétharmaddal győz, vannak olyan megoldások, amelyekkel ezt el lehet érni. Szentpéteri Nagy Richard szerint óriási tartalékai vannak a majdani, esetleges vesztesnek, a Fidesznek, ahhoz, hogy megakadályozza nemcsak a közjogi átalakítást, hanem a kormányzást is.