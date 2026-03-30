Török Gábor szerint sima hatalomátadás és nagyon kemény ellenzékiség várható a Fidesz részéről

2026-03-30 16:16:00 CEST

A politikai elemző a Fidesz eddigi működése alapján úgy véli, hogy ha a kormánypárt mindent meg is tesz hatalompolitikai céljainak érvényesítéséért, a fékek és ellensúlyok rendszerét pedig nem tartja fontosnak, a választói többség akaratával így sem szívesen mennek szembe.

Amióta a Tisza látszik a választás esélyesének, megint egyre több találgatás hangzik el azzal kapcsolatban, hogy egy vesztes választás után milyen trükkökre készülhet a Fidesz - kezdte bejegyzését Török Gábor politikai elemző a Facebookon, majd fel is sorolt néhány példát.

„A régi vagy egy csonka parlament összehívása még az új megalakulása előtt, kétharmados döntések villámgyors áterőltetése, félelnöki vagy elnöki rendszer bevezetése - minden kombináció elhangzik ezekben a napokban” - sorolta az elemző, aki szerint ezek egy része teljesen alkotmányellenes lenne, más része csak necces, de kétségtelenül vannak olyanok is, amelyeket meglehetősen nagy politikai ár és kockázat mellett akár végig is lehetne vinni. Ennek ellenére Török Gábor úgy véli, hogy a Fidesz rendszerének és logikájának teljes félreértése az ezekről való fantáziálás.

A politikai elemző szerint „aki itt élt az elmúlt 16 évben, tudja, hogy a Fidesz politikai kormányzást folytat, azaz a politikai célok érvényesüléséhez keres eszközöket, megoldásokat.” Mint írta, az orbánizmus valóban arról híres, hogy mindent megtesz a hatalompolitikai céljainak érvényesüléséért, elmegy a falig, s ha van ereje és lehetősége, még arrébb is tolja azt, azonban van egy erős ellensúlya a kormánypárt eszközhasználatának, ez pedig a népakarat.

Török Gábor úgy véli:

„lehet (sőt, biztos), hogy nem tartják annyira fontosnak a hatalmat korlátozó intézményeket vagy éppen a konszenzusos demokrácia logikáját, de a többség akaratával szemben nem szívesen politizálnak.”

Ezért ha elveszítik a választást, az elemzőt nagyon meglepné, ha olyan trükközésbe kezdenének, amely ezt a döntést adminisztratív úton vagy más módon felül akarná írni. Ehelyett sokkal valószínűbbnek tartja, hogy „a hatalom átadásának másnapjától minden erejükkel arra összpontosítanak majd, hogy a lehető leghamarabb visszaszerezzék az elvesztett többséget.”

A politikai elemző megjegyezte azért, hogy reméli, nem öregszik majd rosszul ez a gondolatmenete, de ha a Tisza nyeri a választást, úgy közjogi értelemben szerinte sima hatalomátadás és nagyon kemény ellenzékiség várható a Fidesz részéről.