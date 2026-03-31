Vérfürdő a tőzsdén, a Fidesz bukására készül a részvénypiac

Hétfő reggel folytatódott a NER-részvények múlt héten kezdődött pénzügyi vérfürdője a Budapesti Értéktőzsde-n (BÉT). Alig egyórányi kereskedés után 10,5 százalékos esésben voltak a Mészáros Lőrinc birtokában lévő Opus Nyrt. részvényei, közel kilenc százalékkal lett olcsóbb a Jászai Gellért-féle 4iG Nyrt., az a cég, amely a hadiipartól a távközlésen (One) keresztül az űriparig foglalkozik tevékenységekkel. A Tiborcz István tulajdonában lévő Gránit Bank részvényei 7,4 százalékkal estek, ami már nagyon jó teljesítmény, hiszen a nyitásban közel 20 százalékos zuhanással indított a kisbank papírja.
A vérfürdő kizárólag a NER-papírokat érintette, más részvények enyhe pluszban voltak.
Délre azonban megjött a fordulat, vagyis megjelentek a vevők a piacon a jelentős áreséseket látva. A tőzsdei kereskedés sajátossága, hogy nem lehet tudni, kik vannak a vevői és eladói oldalon – így nem tudni semmit azokról a befektetőkről, akik a nap folyamán vásárlásba kezdtek.
A nap végére jelentősen konszolidálódott a helyzet: az Opusnak hatalmas segítség volt, hogy a cég vezérigazgatója, Lélfai Koppány nyilatkozatot adott, aki szerint a részvény 330 forint körüli értéke messze nem tükrözi a cég valós értékét. Zárásra az Opus összeszedte magát: a reggeli 352 forinttal szemben 424 forinton zárt, ami végül plusz 7,6 százalékos emelkedést jelentett. A 4iG megúszta a napot 2,13 százalékos eséssel, a Gránit Bank 7,6 százalékos mínuszban zárt, az MBH árfolyama pedig 1 százalékkal csökkent.
Ezzel együtt elmondható, hogy az elmúlt napokban felgyorsult árfolyamesés a NER-papíroknál – hatalmas árfolyam-ingadozás mellett – egyértelműen a közelgő választásokkal összefüggő kockázatkerülés következménye a befektetők részéről.
A NER-cégek teljesítménye nagyban függ az állami támogatásoktól, amelyek egy kormányváltás esetén szinte biztosan elapadnának, de még ennél is kedvezőtlenebb forgatókönyvre is számíthatnak ezen cégek esetében a befektetők. A NER-részvények idén amúgy is alulteljesítők voltak: jelentős, 10–30 százalékos árfolyamveszteséget voltak kénytelenek elszenvedni, szemben az emelkedő blue chipekkel (OTP, MOL). Január óta a BUX-index 9 százalékkal emelkedett, az OTP alulteljesítőként csak 1,4 százalékot, a Mol viszont 36 százalékkal drágult, köszönhetően a hormuzi válságnak. Ezzel szemben a 4iG Nyrt. 44 százalékot esett, az Opus és a Gránit Bank 25–25 százalékkal lett olcsóbb január óta – vagyis százmilliárdokkal csökkent a cégérték. A Mészáros Lőrinc ellenőrzése alatt (és kisebbségi állami tulajdonban) lévő MBH Bank 17 százalékkal lett olcsóbb január óta – vagyis a NER-papírok közül ez tartotta magát a legjobban.
Bárki jön, konszolidálnia kell
Függetlenül a NER-részvények árfolyammozgásától – amelynek okainak kommentálásától lapunk kérdésre eltekintett – Zsiday Viktor befektetési szakember szerint nem kell tőzsdei felfordulástól tartani a választások után. Amennyiben a Tisza Párt nyerne, és kormányt is tudna alakítani, akkor elég komoly az esélye, hogy kitűznek egy eurócsatlakozási céldátumot, vagy legalábbis az eurózónához való csatlakozást a gazdaságpolitikájuk középpontjába helyezik. Ha ez megtörténne, akkor a magyar állampapírok hozama (kamata) csökkenhet a következő egy-két évben, ami évi több száz milliárd forintos megtakarítást jelenthet a költségvetés számára, annak minden pozitív hozadékával – fogalmazott a Népszava kérdésére a befektetési szakértő.
Lapunk ellenpróbát is kért egy Fidesz-győzelem esetére: ebben az esetben kivárás jöhet a tőkepiacok részéről, hogy egy Fidesz vagy Fidesz–Mi Hazánk kormány konszolidálja-e a költségvetést, mert nyilvánvaló, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Negatív meglepetés lenne, ha ez a választási forgatókönyv válna valóra, ám nem járna óriási megrázkódtatással. Akkor lehet probléma, ha pár hónap kormányzás után kiderülne, hogy a Fidesz nem akar vagy nem mer hozzányúlni a költségvetéshez. Az ugyanis nem lehet kérdés senki számára sem, hogy a költségvetés rendbetételével mindenképpen foglalkoznia kell a következő kormánynak, bármelyik párt is kerül végül hatalomra – mondta Zsiday Viktor.