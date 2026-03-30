Orbán Viktor megint nem találta el az igazságot, nem a védett magyarországi üzemanyagár a legolcsóbb Európában

2026-03-30 18:30:00 CEST

A tények nem támasztják alá Orbán Viktor ukrán földgázzárról szóló múlt szerdai videójának mintegy mellékesen odavetett állítását, miszerint a „védett” üzemanyagárak jelenleg Európa-szerte a legalacsonyabbak lennének. Az igazsággal igencsak hadilábon álló fideszes propagandasorvezető fegyelmezett követésére utal ugyanakkor, hogy míg a három hete a magyar autósoknak bevezetett, „védett”, 595 forintos benzin- és 615 forintos gázolajárat 19-én, Mohácson Lázár János még csak „Európa egyik legolcsóbbjaként” említette, a 24-i úrhidai, a 26-i zalaegerszegi és a 27-i ibrányi Lázárinfón, frissített tartalommal és mégoly meggyőző előadásmóddal, a miniszter már azt nyomatékosította, hogy Európa-szerte egyértelműen Magyarországon a „védett” üzemanyag a legolcsóbb.

A valóság ezzel szemben, hogy a Cargopedia 41 tagú ársorrendjének legutóbbi, múlt heti frissítése szerint az ott 598 forintosként kimutatott magyar benzinárátlag Európában a 10., a 618 forintra kijövő gázolajdíj pedig a 8. legalacsonyabb. A két örökös legolcsóbb, 300 forint körül álló orosz és belorusz üzemanyagárak lekörözése amúgy is esélytelen. De még az EU-tagállamok díjai közül is akad kedvezőbb: Málta és Bulgária mindkét termék, míg benzinben Ciprus, gázolajban pedig Szlovákia is lekörözi a „védett” magyarországi tarifát. A velünk határos államok közül az ukrán benzin is olcsóbb. Az ennek kapcsán már meginduló elkenési-félremagyarázási propagandakísérletek kapcsán érdemes rögzíteni, hogy a különbség nem néhány fillér: a sorrendben rögtön utánunk következő államok is 10, illetve 18 forinttal kevesebbért mérik a 95-ös és a gázolaj literjét.

Az iráni válság tovagyűrűző hatásai miatt ugyanakkor az elmúlt hetek során a „piaci” üzemanyagárak, a pénteki 4 és 8 forintos csökkenés mellett is, kétségkívül nagyon felszaladtak: a Holtankoljak adatai szerint a nem magyar rendszámú autósoktól vasárnap előbbiért 690, utóbbiért pedig 784 forintot kértek átlagosan a magyarországi kutakon.