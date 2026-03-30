300 ezer forintra bírságolták a fideszes Cseresnyés Pétert, mert kampánycélokra használt fel gyerekeket

bírság;politikai pedofília;Cseresnyés Péter;

2026-03-30 20:42:00 CEST

Az illetékes OEVB fideszes tagja azt állította, hogy a gyerekek szerinte saját akaratukból vettek részt a rendezvényen, de a bizottság többi tagját ez a magyarázat nem győzte meg.

A Zala Vármegyei 03-as számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság hétfő délutáni ülésén 300 ezer forintos bírságot szabott ki a fideszes Cseresnyés Péterre, mert kampánycélokra használt fel gyerekeket Orbán Viktor nagykanizsai látogatásakor - írja a Kanizsa Médiaház.

A lap szerint Lovkó Csaba, a Tisza Párt országgyűlési képviselő-jelöltje nyújtott be kifogást Cseresnyés Péterrel szemben a választási bizottsághoz, mivel Orbán Viktor március 24-i látogatásakor három huszáregyenruhát viselő gyermek is helyet foglalt a sétálóutcában Erzsébet térre vonuló tömeg első soraiban, akik egy „Nem leszünk ukrán gyarmat” feliratú molinót tartottak Cseresnyés Péter társaságában.

Papp János, a testület fideszes tagja arra hivatkozva ellenezte a bírság kiszabását, hogy a gyerekek szerinte szabad akaratukból vettek részt a rendezvényen. Végül azonban, csaknem egy órás tárgyalás után a testület megszavazta a kiszabandó bírságot, továbbá eltiltotta a fideszes politikust a további hasonló jogsértésektől.

Az ítéletről szólva Baumgartner Imre, a Zala Vármegyei 03. számú OEVB elnöke a lapnak elmondta: „Erre már nagyon sok választási bizottsági, kúriai, sőt, alkotmánybírósági döntés is született a korábbiakban, a legutóbbi egy kaposvári a kormányfő által látogatott rendezvény kapcsán. Gyakorlatilag egy ellenszavazattal a bizottság álláspontja az volt, hogy megállapítottuk a jogsértést, gyermekek felhasználása kampánycélokra tilos. Eltiltottuk a hasonló tevékenységtől Cseresnyés képviselő urat és 300 000 forint bírságot szabtunk ki rá.” Hozzátette, az ügyben a fideszes politikusnak jogorvoslati lehetősége van, fellebbviteli fórumokhoz fordulhat.