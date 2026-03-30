Szabó Bence ügyvédje: Még tart a nyomozás, hónapokig is elhúzódhat, amíg legközelebb hozzánk szólnak

„Még tart a nyomozás, hónapokig is elhúzódhat, amíg legközelebb hozzánk szólnak” - nyilatkozta a Magyar Hangnak Laczó Adrienn, a Tisza Párt informatikai rendszereinek bedöntését célzó titkosszolgálati akcióról kitálaló rendőrszázados ügyvédje, korábbi bíró.
Laczó Adrienn a lapnak felidézte, azonnal panaszt tettek Szabó Bence meggyanúsítása ellen, erre várják most a választ. Mint mondta, hivatali visszaélésért három év szabadságvesztés szabható ki. Letöltendő börtünbüntetésre semmiképp nem számít, de meg van győződve arról is, hogy ügyfelét nem is lehet elítélni.
Azzal kapcsolatban, hogy a vasárnap esti határidőig mintegy 280 millió forint érkezett Szabó Bence ügyvédi költségeinek és a volt nyomozó egyösszegű hitelvisszafizetésének megsegítésére - miközben az eredeti célktűzés 5 millió forint volt 90 nap alatt - Laczó Adrienn elmondta: „Biztos voltam benne, hogy összegyűlik az összeg, amit ő célként megjelölt, és arra is számítottam, hogy a végeredmény magasabb lesz. De hogy ennyivel, arra álmomban sem gondoltam volna. Az emberek így tudták kifejezni a támogatásukat Bence iránt, és az egyet nem értésüket a hatóság munkájával szemben. Ezt az elképesztő összeget nem szándékozik megtartani, de hogy pontosan mire fordítja majd, még nem tudja. Amint ezt kiderül, megosztja a nyilvánossággal.”
A lap kérdezte Laczó Adriennt az ukrán pénzszállítók ügyével kapcsolatban is, akiknek szintén ő látja el a jogi képviseletét. Mint mondta, néhány iratot kaptak csak meg eddig, jelenleg elvben a NAV-nál vizsgálják a szállítmányt, amire 60 napjuk van. Az ügyvéd jelezte, minden létező módon megtámadták az intézkedést: rendőrségi feljelentést tettek hivatali visszaélés, jogellenes fogvatartás és terrorcselekmény miatt, emellett közigazgatási pert is indítottak, de eddig ezek egyikében sem történt semmi.