Deutsch Tamásnak John Lennon gyilkosa jutott eszébe Gundalfról

2026-03-31 08:51:00 CEST

Szerinte most sokan odamennének Chapmanhez és „megbuciznák a kis szeppent pofikáját”.

Éles bírálatot intézett a Fidesz európai parlamenti képviselője azok felé, akik szerinte kinézetük alapján külső jegyek alapján relativizálják súlyos bűncselekmények elkövetőit.

Deutsch Tamásnak mindez arról jutott eszébe, hogy hétfő este interjút adott a 444-nek a Tisza Pártnak korábban dolgozó, Gundalf néven ismertté vált informatikus, Hrabóczki Dániel, akinek az Alkotmányvédelmi Hivatalban történő meghallgatását a kormány nemrégiben nyilvánosságra hozta. A fiatal az interjúban arról beszélt, hogy megvezette a titkosszolgálatokat, mert tudta, hogy propagandacélokra fogják felhasználni a történetét.

A fideszes politikus Török Gábor politikai elemzőnek, Jámbor András független országgyűlési képviselőnek, valamint a „vezényszóra megszólaló tiszanyikoknak” címezve azt írta, „nincs is ugye annál megalapozottabb érvelés, mint amikor az ilyen meg olyan gazembereket a külsejük, a jóllakott napközis ábrázatuk, az esetlen, a szánalmat keltő, a bárgyú kinézetük okán mentegetnek”.

A bejegyzésben példaként John Lennon gyilkosát tette Gundalf mellé. „Biztos úgy odaszaladnátok hozzá és megölelnétek őt, megbuciznátok a kis szeppent pofikáját. Tényleg csak John Lennont gyilkolta meg ezzel a külsővel” - fogalmazott Deutsch Tamás.