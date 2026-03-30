Gundalf nyilvánosság elé állt és közölte, valótlanságokat állított kihallgatásán az Alkotmányvédelmi Hivatalnak

2026-03-30 21:53:00 CEST

A fiatal férfit Hrabóczki Dánielnek hívják és elmondása szerint azért állt a nyilvánosság elé, mert az Alkotmányvédelmi Hivatal azt mondta, hogy államtitoknak minősülnek a kihallgatásán elhangzottak. Ennek ellenére nyilvánosságra hozták az erről készült videót.

A 444 kamerái elé állt a Gundalf néven ismert 20 éves informatikus, aki egyike volt a Tisza Párt informatikai rendszereinek bedöntését célzó titkosszolgálati akció célpontjainak, s akiről Orbán Viktor azt állította, hogy beismerte, beszervezték az ukránok.

Gundalf, polgári nevén Hrabóczki Dániel az interjúban közölte, azért áll most nyilvánosság elé, mert amikor 2025 őszén a Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) többször kihallgatta, közölték vele, hogy minden, ami ott elhangzik, államtitoknak minősül, amiről nem beszélhet senkinek. Ehhez képest a kedden megjelent nemzetbiztonsági jelentés, és főleg a szombaton kirakott kihallgatási videó „teljesen felrúgta ezt, ők maguk sem veszik komolyan, vagy az egész hazugság volt azzal, hogy befenyítsenek”.

A fiatal informatikus elmondta, hogy autodidakta módon, különböző online fórumokon tanulta a szakmát, 13 éves kora óta érdekli a kiberbiztonság. Állítása szerint amikor megtalálta az Alkotmányvédelmi Hivatal, közölték vele, hogy hivatalos ügyben keresik, és hogy „nem hivatalos beszélgetésre invitálnának, polgári tájékoztatásként is hivatkoztak erre a beszélgetésre, és azt mondták, amennyiben nem jövök, akkor nemzetbiztonsági eljárást fognak indítani ellenem”. Behívták a hivatal épületébe, egy tárgyalóba, ahol az ügyvédje nem lehetett jelen.

Az Orbán-kormány által közzétett videóban elhangzik, hogy kapcsolatba került emberekkel, akik azt mondták magukról, hogy a NATO Kibervédelmi Központjának a képviselői. Erről Hrabóczki Dániel azt mondta:

„az igazság az ezzel kapcsolatban, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál történt kihallgatásomon nagyon sok valótlanságot állítottam és dezinformációt tettem”, ennek megfelelően sem ez, sem sok minden más, amit elmondott, az nem volt igaz, egy tudatos dezinformációs stratégia része volt.

„Amit elmondok az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, az tulajdonképpen egy olyan sztori, ami minél inkább próbálja kiszolgálni a propaganda érdekeit. Olyan narratívát akartam számukra felépíteni, amit aztán később kidobnak a nyilvánosságba, ha terveznek ilyet, viszont én ezeket meg tudom cáfolni” - közölte.

Hrabóczki elmondta, hogy a tavaly nyáron történt házkutatás után megkereste egy magára Theo néven hivatkozó személy, azzal, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa, és a kémelhárítás része az ellene és a másik, Buddha néven ismert informatikus ellen zajló eljárásnak. Jelezte nekik, hogy a titkosszolgálat meg fogja őket keresni és megpróbálnak majd olyan helyzetet teremteni, olyan mondatokat kimondatni velük, amit a Tisza Párt ellen fel tudnak használni.

A fiatal informatikus elmondása szerint úgy látta,

„abba akarják átvinni a dolgot, hogy a Tisza Pártot összeukránozzák és a mindenféle Ukrajnával kapcsolatos narratívájukat építsék, és ehhez engem is fel akarnak használni, sőt erre kifejezetten jelzést is kaptunk ettől a Theo nevű személytől már előre”.

Ezért aztán úgy döntött - mondta - hogy saját kezébe veszi az irányítást, és legyárt nekik saját maga egy propagandanarratívát, amit aztán meg tud cáfolni. Ezt állítása szerint azzal indokolta, hogy ha nem mondana nekik semmit, akkor is kitalálnának valamit.

Hrabóczki Dániel elismerte, 100 százalékig nem lehetnek biztosak abban, hogy az őket figyelmeztető Theo valóban az AH-nál dolgozik, de abban igen, hogy az ügyükre, és a titkosszolgálat belső folyamataira rálátott. Továbbá előrejelzett neki olyan dolgokat, amelyek később aztán tényleg bekövetkeztek. Ilyen volt például, hogy 2025 decemberében lesz náluk egy második házkutatás is.

Az informatikus a NATO Kibervédelmi Központjához hasonlóan cáfolta, hogy részt vett volna náluk bármilyen képzésen, de sok fiatallal megismerkedett, többek közt észtekkel és ukránokkal is, velük találkozott Tallinnban és Kijevben. Közös projektjeik teljesen ártalmatlanok voltak, például Minecraft-szervert üzemeltettek - állította. A kormány által közzétett kihallgatási videón állítottakkal szemben azt közölte, semmilyen szerepet nem vállalt az orosz-ukrán konfliktusban.

„Figyelemmel kísértem az eseményeket, mert szerettem volna belőle tanulni, hiszen az látható volt, hogy egy háborús országban a kibervédelem felfokozottabb téma, és sokat lehet belőle tanulni, ezért kapcsolatba kerültem olyan emberekkel, akik adott esetben részt vettek ezekben a folyamatokban. Ezek általában velem egykorúak voltak, és nem állami rendszereket védtek”

- mondta.

Elmondása szerint Kijevben összesen öt napot töltött. Az pedig szerinte nem igaz, hogy többször járt volna Ukrajna budapesti nagykövetségén. Egyszer megnézett a követség épületénél egy emlékművet, tehát lehet olyan „térfigyelő kamerás felvétel, hogy én elhaladok az ukrán nagykövetség előtt, azt nyugodtan keressék ki majd a megfelelő szervek, de én nem megyek be oda, és nem is találkozok ott senkivel” - mesélte.

Az informatikus úgy vélte:

„Ez az egész ügy azt bizonyítja, hogy az állampárt politikai komisszárjai teljesen behálózták a magyar titkosszolgálatokat, és az egyébként jó szakmai embereket, akik ott dolgoznak, irányítják és politikai célokra használják fel.”

A Henry néven ismert személyről Hrabóczki Dániel azt mondta, ő és társai szerinte azt hihették róla, hogy „egy gyenge, könnyen behálózható fiatal, tapasztalatlan informatikussal van dolguk, akinek adott esetben vannak olyan hozzáférési lehetőségei, amiket olcsón, egy kémprogramnál olcsóbban be tudnak szerezni, és hogy nem fogok ellenállni a pressziónak. Ezt rosszul mérték föl, és gyakorlatilag belebuktak ebbe. Most zajlik ez az eljárás ellenünk, amivel továbbra is próbálnak megtörni.” Úgy vélte, a vele szemben eljáró embereket az AH-n belül „a politikai komisszárjaik gyakorlatilag megbízták azzal, hogy mindenképp találjanak valamit rólam”, ő pedig kiszolgálta ezt az igényt, hogy ne helyezzenek rá még nagyobb nyomást.

„Olyan kényes ez az ügy az állampárt számára, hogy minden eszközt bevetnek, aktív nyomozás részleteit is közlik, és más ügyekben is előfordult már, hogy teljes hazugságkampányokat indítottak”

- jelentette ki.