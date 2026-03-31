Kósa Lajos a becsődölt Bászna Gabona tulajdonosának luxusautójában fotózkodott

Kósa Lajos;Bászna Gabona;

2026-03-31 11:08:00 CEST

Emellett korábban együtt hajóztak. A képviselő azt mondta, nem volt tudomása a cég gazdálkodásáról.

A bedőlt Bászna Gabona Zrt. tulajdonosának Ferrari típusú luxusautójában fotózkodott a Fidesz alelnöke - írja az Átlátszó.

A Kósa Lajoshoz köthető agrárvállalkozás nemrég tönkrement, a vezérigazgatót tízmilliárd forintos sikkasztással gyanúsítják, a károsultak részére pedig eddig hatmilliárd forint kártalanítást fizetett ki az állam. Miközben a Bászna Gabona Zrt. tízmilliárd forintos adósságot halmozott fel, a társaság mátészalkai tulajdonosa, Szilágyi Gábor egy budapesti parkolóház mélygarázsában tartotta luxusautó-gyűjteményét. A portál úgy tudja, ezek nagy értékű Ferrarik voltak, köztük egy rendkívül ritka darab, amelyből világszerte mindössze öt létezik, egy Ferrari 296 GTB Hungaroring Edition, valamint egy olyan modell is, amely önmagában 400-600 millió forintot érhet: egy Ferrari 812 Competizione. A gyűjtemény része volt továbbá egy Ferrari F8 Spider és egy Ferrari Testarossa is. A luxusautók egy budapesti mélygarázs bérelt helyein álltak, ami évente több mint egymillió forintos költséget jelenthetett, feltehetően azért, hogy ne keltsenek feltűnést Mátészalkán. Szilágyi Gábor a Ferrarikat ritkán használta, ugyanakkor az Átlátszóhoz került felvételek szerint Kósa Lajos is lencsevégre kapták a Ferrari F8 Spider volánja mögött. A kocsi a mélygarázsban volt, a politikus álló helyzetben ült be, feltehetően a fotó kedvéért, a járművet nem vezette.

Az autók december végén és január elején eltűntek a mélygarázsból, mivel értékesítették őket. Az eladások időzítése egybeesett azzal, hogy a Bászna Gabona csődje egyre nagyobb nyilvánosságot kapott, így valószínűsíthető, Szilágyi Gábor a vagyon egy részét próbálhatta menteni, mielőtt a hatóságok lefoglalták volna. Jogi képviselője nem adott érdemi tájékoztatást az ügyről.

Kósa Lajos neve korábban is felmerült a Bászna Gabona ügyében. A 24.hu szerint 2019 elején alapított Bászna Gabona Kft. tulajdonosai között Szilágyi Gábor és Szilágyi Balázs, dr. Kósa Karolina Éva, valamint a Méker Kft. szerepelt, amelyben akkor a Szilágyi testvérek mellett Kósa Lajos édesanyja is tulajdonos volt, a cég pedig még abban az évben 500 millió forint állami hitelt kapott, és 2024-re forgalma meghaladta a 15 milliárd forintot.

A Kósa család 2021-ben kiszállt a vállalkozásból, jelenleg Szilágyi Gábor az egyedüli tulajdonos, akit tízmilliárd forintos sikkasztással gyanúsítanak, és információk szerint jó kapcsolatot ápol Kósa Lajossal, amit az is jelez, hogy a portál birtokába került fényképek szerint együtt vitorláztak.

A fideszes országgyűlési képviselő a fizetésképtelenség nyilvánosságra kerülése után úgy nyilatkozott, hogy a cég gazdálkodásáról nincs konkrét tudása, ugyanakkor elismerte a rokoni kapcsolatot, és jelezte, hogy Szilágyi Gábor korábban megmutatta neki a telephelyet.

Az Átlátszóhoz egy nem hivatalos számolótábla is eljutott, amely több százmillió forint értékű agrár- és ingatlanvagyon elosztását modellezi a Bászna Gabona Zrt. vagyonelemeivel. A számítások szerint a „KL” jelöléssel szereplő fél közel kétharmados tulajdoni aránnyal rendelkezhet, miközben az értékelés részben nem ellenőrizhető, hektáralapú becslésekre épül.