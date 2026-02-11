Letartóztatták a Bászna-Gabona Zrt. vezérigazgatóját, akár 15 év börtön is várhat rá

letartóztatás;sikkasztás;Bászna Gabona;

2026-02-11 20:47:00 CET

A gyanú szerint közel tíz milliárd forintot sikkasztott el.

Egy hónapra elrendelte a Bászna-Gabona Zrt. vezérigazgatójának letartóztatását, akit különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak - közölte egy szerdai tájékoztatásában a Nyíregyházi Törvényszék.

E szerint a cégvezető egyedüli, önálló képviseletére feljogosított vezérigazgatója volt annak a mátészalkai telephelyű zrt.-nek, melynek fő tevékenysége gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag nagykereskedelem, valamint ezen termékek raktározása és tárolása volt. A felvásárlásokat és értékesítéseket területi képviselői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók szervezték, azonban az adásvételi- és tárolási szerződések aláírására kizárólag a gyanúsított volt jogosult, és az ő engedélyével lehetett terményt is elszállítani a zrt. telephelyeiről. A gyanú szerint a vezérigazgató 2025. márciusa és decembere között 15 gazdasági társasággal kötött adásvételi szerződést és raktározási megállapodást, azonban a vevők által rábízott termények jelentős része a cég telephelyein nem volt fellelhető, a kitárolási kérelmeket nem, vagy csak részben teljesítették. Ezzel összesen csaknem tízmilliárdos kárt okozott.

Amennyiben a vezérigazgatót bűnösnek találják, akár 15 év szabadságvesztést is kaphat, így egy kiemelt súlyú bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Jelentős magánvagyona van, ez lehetővé tenné, hogy huzamosabb ideig távol tartózkodjon a lakóhelyétől, mindemellett számos tanút kell még kihallgatni. Mindezek alapján a bíróság döntése szerint fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra helyezése esetén a gyanúsított a hatóságok elől elszökne vagy elrejtőzne, esetleg a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával megnehezítené a bizonyítást, így elrendelte letartóztatását.

A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be ellene.