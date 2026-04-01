Lezuhant egy orosz katonai repülőgép a Krímben, 29-en meghaltak

2026-04-01 12:51:00 CEST

Az orosz védelmi minisztérium szerint műszaki hiba okozta balesetről van szó.

Lezuhant egy An-26-os orosz katonai szállító repülőgép az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krímben. A fedélzeten tartózkodó hatfős személyzet és a 23 utas életét vesztette – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A repülőgép tervezett repülést hajtott végre a félsziget felett, a védelmi minisztérium közlése szerint találat nem érte. A géppel közép-európai idő szerint kedden 17 óra körül szakadt meg a kapcsolat, a roncsokat éjjel találták meg.

A baleset előzetes oka műszaki hiba, a repülő sziklának ütközött. A baleset helyszínére az orosz védelmi minisztérium vizsgálóbizottságot küldött.