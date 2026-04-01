Ez gyors volt, eltávolították a Euronews magyar felületéről a NER-es cégek tőzsdei mélyrepüléséről beszámoló cikket

2026-04-01 11:43:00 CEST

Egy kiszivárgott belső levélben a hírportál budapesti irodájának alapító tagja arról ír, „összeférhetetlenség” gyanúját vetheti fel, hogy a törölt cikkben említett egyik cégben, a 4iG-ban a Euronews tulajdonosa is érdekelt.

A Euronews budapesti irodájának alapító tagja a szerkesztőség függetlenségének megsértésére panaszkodik egy kiszivárgott belső levelezésben, miután a hírportál magyar nyelvű felületéről eltávolítottak egy cikket, amely a NER-közeli cégek tőzsdei zuhanásáról számolt be – írja a hvg.

Tanács Gábor a levélben arról ír, hogy azzal, hogy levették az oldalról a múlt hét pénteken közzétett anyagát, egyértelműen megsértették a szerkesztőség integritását, és mindez szerinte arra utal, hogy valaki jogtalanul befolyásolja az oldal tartalmait.

„A magyarok láthatták a hétvégén, hogy a Euronews szerkesztőségi integritását megsértették. Ez komoly aggályokat vet fel a Euronews a magyar választásokról beszámoló tudósítójának integritásával kapcsolatban, mivel úgy tűnik, hogy a brüsszeli szerkesztőségnek hátsó szándékai vannak”

– áll a kiszivárgott levélben.

Tanács Gábor hozzátette: „Ilyesfajta beavatkozást már több ezerszer láthattuk a kormány által irányított magyar médiában, szóval egyértelműen közölnünk kell, hogy ilyennek nincs helye a Euronewsnál. Egy cikk törlése magyarázatot követel, és valakinek azonnal felelősséget kell vállalnia.” Úgy tudja, a március 27-én közzétett cikket a cégvezetés utasítására távolították el még aznap az oldalról.

A levélben azt is szóvá teszi, a megjelenést követően a szerkesztők nem jeleztek semmilyen aggályt a szóban forgó cikkel kapcsolatban, illetve szerinte összeférhetetlenség gyanúját vetheti fel, hogy az anyagban említett egyik cégben, a 4iG-ban az Euronews tulajdonosa, Pedro Vargas Santos David is érdekelt.

A hvg emlékeztet, a Euronews szerkesztőségének függetlenségével kapcsolatban azóta merülnek fel rendszeresen aggályok, hogy Pedro Vargas Santos David 45 millió eurónyi magyar közpénz bevonásával vásárolta meg a lapot. Az üzletember apja, Mario David portugál konzervatív politikus jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral.