Egyptair-katasztrófa - Kiderült, miért zuhanhatott le a gép

A műszerek téves füstjelzése miatt a pilóták akár maguk is előidézhették az egyiptomi utasszállító katasztrófáját - írta pénteki számában a The Wall Street Journal. A füstjelzők bekapcsolása esetén ugyanis ki lehet iktatni a biztonság szempontjából fontos rendszereket is, például a robotpilótát, így a vizsgálat során azt sem zárták ki, hogy emiatt zuhant le az egyiptomi gép.