Pázmány Campus: nem kellett az olcsó, kizárták a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó konzorciumot

2026-04-02 15:14:00 CEST

Jogorvoslati eljárással nyúlik tovább a Pázmány Campus-beruházás, miután a kivitelezésre kiírt közbeszerzési tenderből kizárták a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és a CONFECTOR Mérnök Iroda Kft. konzorciumát.

A közbeszerzési tenderen négy pályázó indult, a nyertes generálkivitelező a február végi eredményhirdetés szerint a West Hungária Bau (WHB) Kft. lett, amely mintegy 110 milliárd forintos ajánlattal nyert. Ez jóval kedvezőbb az eredetileg 130 milliárdosra becsült költségnél. Csakhogy a nyertes ajánlatnál is volt alacsonyabb - tudta meg a Népszava -, a kizárt konzorcium ugyanis milliárdokkal alacsonyabb árat jelölt meg, de hiába. Kérdésünkre a Kész Építő Zrt.-nél ezt a tényt megerősítették, az árat azonban - miután a szabályok szerint csak a nyertes árajánlata nyilvános - nem jelölték meg. Hangsúlyozták viszont, hogy a kizárás oka nem a túlzóan alacsony ár volt, hanem egy jogi kérdés. A konzorcium egyik tagja, az eredetileg Provim Kft.-ként szereplő alvállalkozás ugyanis időközben jogutódlással történő átalakulással KÉSZ Ipari Technológiák Kft. lett. Erről, azaz a folyamatban lévő eljárásról a KÉSZ Csoport még decemberben tájékoztatta a közbeszerzési pályázatot kiíró Építési és Közlekedési Minisztériumot, ahonnan semmilyen visszajelzést nem kaptak.

A KÉSZ Csoport hangsúlyozta, teljesen értetlenül állnak a történtek előtt, hiszen nem vontak be új alvállalkozót, mindössze egy tulajdonosi körön belüli, előre jelzett jogi átalakulásról volt szó. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azonban úgy értelmezte a helyzetet, hogy új kapacitást nyújtó alvállalkozó jelent meg az eljárásban, ami ebben a szakaszban már nem megengedett. A döntéssel szemben a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. előzetes vitarendezési és betekintési kérelmeket nyújtott be az Építési és Közlekedési Minisztérium felé, de ezeket elutasították, ezt követően március 3-án jogorvoslati kérelemmel fordultak a Közbeszerzési Hatósághoz. Az eljárás halasztó hatályú, szerződéskötésre így még nem kerülhetett sor. A tét nemcsak a kivitelezés, hanem az is, hogy a közpénzek felhasználásánál milyen súllyal esik latba a jelentősen kedvezőbb árajánlat, vagy azt felülírni elegendő indoknak számít-e majd a KÉSZ kizárásánál megjelölt adminisztratív-jogi kérdés.

A háttérben komoly piaci feszültségek húzódnak meg.

Az építőiparban ugyanis jelenleg alig van nagy állami beruházás, miközben jelentős kivitelezői kapacitások állnak készenlétben, ez a több mint 100 milliárdos projekt nagy falat egy megrendeléshiányos időszak alatt.

„Nagyon nagy harc megy a projektekért” – fogalmaztak piaci szereplők. A Pázmány Campus ráadásul egy különösen érzékeny projekt, a beruházás jelentős közfigyelmet kap. A vitatott közbeszerzési eredménnyel kapcsolatos döntés jó eséllyel még a parlamenti választás előtt megszülethet. A Pollack Mihály téri beruházással kapcsolatos legutóbbi hír az volt, amikor a Fővárosi Törvényszék februári végzésben azonnali jogvédelmet rendelt el a Pázmány Campus építési engedélyével szemben.