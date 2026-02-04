Nem indulhat meg a Pázmány Campus építése, azonnali jogvédelmet kapott Józsefváros önkormányzata

bíróság;per;józsefvárosi önkormányzat;Pikó András;Pázmány Campus;azonnali jogvédelem;

2026-02-04 13:33:00 CET

A Pázmány Campus építése egyelőre nem indulhat el a Palotanegyedben – jelentette be Facebook-oldalán Pikó András, Józsefváros polgármestere. Az önkormányzat honlapján közzétett tájékoztatás szerint ugyanis a Fővárosi Törvényszék végzésben azonnali jogvédelmet rendelt el a Pázmány Campus építési engedélyével szemben.

Az azonnali jogvédelem halasztó hatállyal bír, és amíg ez a védelem él, engedélyköteles munkák nem kezdhetők meg, nem folytathatók. A per azonban folytatódik, és a kerület vezetőinek szándékai szerint továbbra is a helyben élők érdekeit képviselik. Kiemelték, a kerület mellett a Szentkirályi utca 29-31. szám alatti társasház és a fővárosi Önkormányzat is keresetlevelet nyújtott be a bíróságon a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott építési engedéllyel szemben.

– A keresetlevélben az építési engedély jogszerűségét vitattuk, és azonnali jogvédelmet kértünk arra az esetre, ha az építési engedély alapján megindulnának azok a munkák, amelyek később visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak. A Fővárosi Törvényszék egyetértett az önkormányzattal, amit azzal indokoltak, hogy a műemlékek esetében a bontás és az átalakítás visszafordíthatatlan folyamat, ezért a per lezárásáig indokolt a jelenlegi állapot fenntartása. A megtámadott engedély olyan bontási és átalakítási munkákat is érint a nemzeti emléknek minősülő Eszterházy- és Károlyi-palotában, amelyek utólag nem lennének maradéktalanul helyreállíthatók – áll az önkormányzat közleményében.

Ismertették azt is, hogy a bíróság a mérlegelés során figyelembe vette a metróvédelmi zónát érintő alapozási kérdéseket, a tűzvédelmi kockázatokat a sűrűn beépített tömbben, a környéken élőket érintő zajterhelést, az élet- és vagyonbiztonság védelmét is. – Ha bíróság később úgy dönt, hogy az építési engedély jogszerű, akkor a beruházás megkezdhető. A döntés ellen a közléstől számított 8 napon belül fellebbezés nyújtható be a Fővárosi Ítélőtáblához – tették hozzá.