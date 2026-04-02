Gulyás Gergely kitért, lesz-e Fidesz-Mi Hazánk koalíció

Gulyás Gergely;

2026-04-02 10:36:00 CEST

Semmilyen tárgyalási szándék sem volt a részünkről a Mi Hazánk Mozgalommal - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint teljesen világos, aki úgy gondolja, hogy Magyarországon nemzeti kormányra van szükség, annak a Fideszre kell szavazni. Arra a kérdésre nem felelt, hogy egy következő parlamentben, és a Mi Hazánk bekerül, akkor készek velük koalícióra lépni, vagy együttműködni. Ehelyett arról beszélt, a választópolgárokkal szembeni minimális tisztelet azt jelenti, hogy ők döntik el, ki rendelkezik képviselettel a magyar országgyűlésben.

Világossá tette, hogy a kormánynak és a kormánypártoknak nincs semmilyen koalícióra vonatkozó elképzelése vagy célja. Hozzátette: az egyértelmű cél az, hogy a választáson 100 mandátumot kell szerezni, mert ezzel Magyarországon alkotmányos keretek között eredményesen lehet kormányozni.