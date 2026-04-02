Toroczkai László: A Mi Hazánk Mozgalom egyetlen jelöltje sem fog visszalépni

2026-04-02 08:10:00 CEST

Szerinte a Fidesz és a Tisza Párt „turbófokozatban” próbálja elszívni pártja szavazatait, hogy így tegyenek szert teljhatalomra.

Ki fogunk tartani április 12-ig, egyetlenegy jelöltünk sem fog visszalépni az országgyűlési választáson - közölte a Mi Hazánk Mozgalom elnöke csütörtökön, Törökszentmiklóson a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Toroczkai László kijelentette: meg kell cáfolni Magyar Péter hazugságát, aki azt hallotta, hogy a Mi Hazánk több tucat képviselőjelöltje fog visszalépni a Fidesz javára. Hozzátette: huszonnégy órán belül minden jelöltjük írásba adta, hogy senki javára nem lépnek vissza. Mint mondta: óriási nyomás van rajtuk, de őket sem megfélemlíteni, sem megvásárolni nem lehet.

A Tisza Párt elnöke másik hazugságának azt nevezte, hogy a Mi Hazánk Kállón provokációt tervezett, tiszás ruhába öltözött emberekkel készültek balhét csinálni. Toroczkai László kiemelte: Kállóra azért mentek, mert megtámadták az aktivistáikat és mert feltárták a helyi bűnözéssel kapcsolatos problémákat. Hozzátette: szeretné látni azt a fideszes vagy tiszás rendezvényt, ahol olyan rend van, mint Kállón volt a Mi Hazánk rendezvényén.

Szólt arról is, hogy a Fidesz és a Tisza Párt turbó fokozatban próbálja elszívni a Mi Hazánk szavazatait, hogy teljhatalomra tegyenek szert. A Jóisten mentse meg a hazánkat attól, hogy akár a Fidesznek, akár a Tisza Pártnak itt teljhatalma legyen - mondta Toroczkai László.