Lázár János: Meg kell fontolni, hogy a Fideszn és a Mi Hazánk együtt tud-e dolgozni

2026-03-24 22:44:00 CET

A két politikai erőt a miniszter szuverenitáspártinak tartja.

Úrhidán tartott Lázárinfó Expresszt, azaz választási kampányfórumot Lázár János építési és közlekedési miniszter, amelynek egy pontján nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a Fidesznek össze kell fognia a Mi Hazánk Mozgalommal.

A tárcavezető így fogalmazott: „Szerintem a szuverenitáspárti politikusoknak először össze kell fogni. Szuverenitáspárti politikusoknak tekintem a mi hazánkosokat és a fideszeseket is. Meg kell fontolni azt, hogy a szuverenitáspárti politikusok a jövőben együtt tudnak-e gondolkodni, együtt tudnak-e dolgozni. De mások is csatlakozhatnak ehhez, mert nem az a lényeg, hogy melyik pártban vagy, hanem hogy Magyarország szuverenitását tartod fontosnak, vagy pedig éppenséggel Magyarország szuverenitásáról másképpen gondolkodsz. Ez szerintem egy nagyon lényeges mondás és egy nagyon fontos pont.”

Nem sokkal később aztán különbségtételként azért megfogalmazta, a Mi Hazánk ki akar lépni az Európai Unióból és a NATO-ból, a Fidesz pedig nem, ami nagyon nehézzé tenné, illetve ki is zárná az együttműködést a Toroczkai László vezette szélsőjobboldali formációval. A Mi Hazánk egyébként jelen állás szerint népszavazáson döntené el az uniós tagság kérdését.

Lázár János a szuverenitáshoz való viszonyról szólva elmondta még, hogy egyszerű parlamenti többség esetén a Tisza Párt szerinte meg fogja szavazni Ukrajna EU-s tagságát. Majd azt fejtegette, hogy nem tudja, a Tisza Párt hogyan fogja hazahozni az uniós forrásokat, ahhoz ugyanis szerinte olyan brüsszeli követeléseket kell teljesíteni, mint a migránsok beengedése, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése, az anyák adókedvezményének eltörlése, a 3 százalékos lakáshitel szűkítése és az árréstop megszűntetése. Szerinte a tiszásoknak meg kellene mondaniuk, hogy ezek közül melyiket fogják feladni.