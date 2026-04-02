Gulyás Gergely: Egy pillanatra feltámadt az SZDSZ

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-04-02 10:56:00 CEST

A Hír TV arról kérdez, miért lehet a Tisza Párt érdeke az orosz energiáról való leválás.

Gulyás Gergely szerint a mai állapot szerint átlagos fogyasztásnál az áramszámla havi 16 ezer forinttal, a gázszámla havi 31 ezer forinttal lenne magasabb, a benzin pedig most 49 ezer forint körül van, és ez a következő napokban valószínűleg emelkedni fog.

Úgy értékelt, hogy a Tisza Párt egy korábbi szakértője által nyilvánosságra hozott anyag hitvitát indított a magyar közéletben, ami fölösleges, mert az abban szereplő állítások a Tisza Párt eddigi magatartásából egyenesen következtek. Felidézte, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői 2024 nyara óta öt alkalommal szavaztak meg olyan európai parlamenti határozatot, amely a rezsi- és energiatámogatások eltörlésére szólított fel, és ebben az anyagban ugyanez szerepel. Hozzátette, hogy Kapitány István korábbi Shell-vezér, jelenlegi tiszás gazdasági politikai vezető szerint „sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra, árstopra, árrésstopra”, mert ha valaki belenyúl a gazdaságba, nem szokott jól sikerülni. Itt egy pillanatra feltámadt a valaha volt SZDSZ is – tette hozzá.