Bemutatták a Tisza Párt programját, a jogállamiság helyreállításával, a milliárdosok különadójával és az euró bevezetésével jönne Magyar Péter kormánya

programbemutató;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-07 15:24:00 CET

Az ellenzéki pártvezető szerint egy működő és emberséges Magyarország alapját fekteti k le.

A többi között az egészségügy, az oktatás és a jogállam helyreállítását, az uniós források hazahozatalát és a gazdaság élénkítését ígérte szombati programbemutatóján a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter azt mondta, Magyarország erősebb annál, mint amit az elmúlt évek kormányzása mutatott rólunk. Az ellenzéki politikus szerint a magyar emberek értik és tudják, hogy egy működő és emberséges Magyarország reménye nem politikai vezetőkben, hanem a hazaszerető magyar emberek tenni akarásában van, mert mi együtt vagyunk a remény. Nemcsak a felelősségvállalás, hanem a valódi képviselet ideje is eljött, mert az ország nem lehet politikai törzsek zsákmánya és nem szolgálhat kevesek magánérdekeit.

Magyar Péter szerint Magyarország kormányának minden magyart képviselnie kell, a felelősségre vonás pedig nem bosszú, hanem a jogállami működés alapfeltétele. Szerinte harmincöt évvel a rendszerváltás után újra ki kell mondani, hogy a törvény mindenkire nézve kötelező, különösen azokra, akik a betartatására esküdtek fel, mert a közhatalom gyakorlása nem felmentést, hanem fokozott felelősséget jelent. A jogállam ott kezdődik, ahol a hatalom nem áll a törvények felett, és ott ér véget, ahol bárki azt hiheti, hogy felette áll. A jogállam, a tervezés és a felelősség a működő és emberséges Magyarország alapjai, de ma az ország olyan helyzetbe került, amelyből nincs gyors, varázsszóra történő kiút - mondta.

Magyar Péter azt állította, olyan gazdasági, társadalmi és erkölcsi válság alakult ki, amelynek következményeit nem lehet egyetlen döntéssel eltüntetni. Az ország gödörbe került, ahonnan egyedül nem lehet kimászni, de együtt igen, közös felelősségvállalással, közös munkával és közös iránytűvel. Magyarország csak akkor léphet ki a válságból, ha a politika visszatér a köz szolgálatához, a megosztás helyett a nemzet újraegyesítésére, az önkény helyett a jog uralmára és a rövidtávú érdekek helyett a hosszútávú felelősségre építve. Az ellenzéki politikus azt ígérte, április 12-e után az egész ország kormánya alakul meg, amely minden magyart fog szolgálni.

A Tisza Párt programját úgy jellemezte, amely elmondja, milyen állapotban van hazánk, mi az az örökség, amit rendbe kell tenni és megmutatja, hogyan fogják lefektetni egy működő és emberséges Magyarország alapjait. „Az új kormány azzal foglalkozik majd az első perctől fogva, amivel megbízták, amit elvárnak tőle, és ami hasznos az egész országnak. Azonnal nekifogunk az egészségügy, az oktatás, a szociális rendszer, a gyermekvédelem, a közösségi közlekedés rendbetételének. Hazahozzuk az uniós pénzeket, hogy ismét lehetőségekhez jussanak a magyar vállalkozások és az európai felzárkózás mindenki számára elérhetővé váljon” - fogalmazott Magyar Péter. Mindemellett lépéseket tesznek a gazdaság beindítására, véget vetnek a stagnálás és az egy helyben toporgás éveinek és megkezdik az ellopott közjavak visszaszerzését, hogy azok ismét a társadalom szolgálatába kerüljenek.

Haladéktalanul újjáépítjük a jogállamot, az önkény helyett a közérdeket állítva a középpontba, és a hatalommal való visszaélés, valamint az államilag szervezett lopás felelőseit többé nem védi politikai hatalom. Az igazságszolgáltatás elvégzi törvényes feladatát, miközben helyreállítjuk Magyarország nemzetközi tekintélyét és nyugati szövetségi rendszerhez tartozását, partnerségen alapuló tiszteletet és szövetségeket építve. Április 12-én egyszer és mindenkorra véget vetünk az elszalasztott lehetőségek korszakának, az Orbán-Gyurcsány-korszaknak, a hanyatlásnak, az önkénynek és a közjavak szétlopásának - sorolta.

A Tisza Párt elnöke szólt arról is, hogy az egész nemzet kormányát építik meg, a szabadság szülte rend demokráciáját hozzák létre. „Az ország felemelkedését és a társadalom minden tagjának előrelépését fogjuk szolgálni. Politikánk alapja, hogy mindannyian szeretjük a hazánkat, és mindannyian magyarok vagyunk. Újra megragadjuk a demokrácia, a függetlenség, az Európához való tartozás, a gazdasági fejlődés és a társadalmi jólét esélyét. (...) Vegyük vissza békésen, derűsen, de nagyon elszántan hazánkat, és teremtsünk együtt egy működő és emberséges Magyarországot” - zárta mondandóját Magyar Péter.

Tanács Zoltán, a Tisza Párt programalkotásért és kormányzati felkészülésért felelős vezetője bevezetőjében elárulta, a programin másfél éven át 60 munkacsoport dolgozott ezer szakértővel, nem a mesterséges intelligencia írta. Szerinte a magyar állam ma nem szolgál, hanem uralkodik a Fidesz 16 évnyi kormányzása után, de a Tisza kormányra kerülésével ez megváltozik. A program mintegy 30 szakpolitikai témában kínál válaszokat. Ő maga az oktatás érdekli, ígérete szerinte az esetleges Tisza-kormánnyal jön az önálló oktatási minisztérium, visszaállítanák az egyetemek autonómiáját, megszüntetnék az állami tankönyvmonopóliumot, a nevelést és az oktatást segítők pedig 25 százalékos béremelést kapnának.

Ami a Tisza Párt külpolitikáját illeti Orbán Anita azt mondta, megerősítené Magyarország pozíciót az EU-ban és a NATO--ban, ami nem azt jelenti, hogy a brüsszeli vezetéssel mindenben egyetértenének, a jelem formájában az EU 2028-2035 közötti költségvetését a Tisza Párt sem fogadja el. – Egyedül kiszolgáltatottak vagyunk, együtt a természetes partnereinkkel viszont erősek – mondta erről.

Orbán Anita szerint a Tisza Párt megtartaná a déli határkerítést, nem fogadna el a migránskvótákat és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásának az ötletét elutasítja. Tárgyalna a kijevi és a pozsonyi kormánnyal, jelentést készítenek a külföldi befolyásszerzési kísérletekről, az Egyesült Államokkal pedig stratégiai együttműködést akar kialakítani.

Unikornisok jönnek a zebrák helyett

Ami Magyarország gazdaságát illeti, Kapitány István arról beszélt, hogy multiknak járó milliárdos támogatás, stagnáló gazdaság, vendégmunkások és államilag torzított piac helyett a visszaszerzett EU-s forrásokat , infrastruktúrafejlesztésre, oktatásra fordítanák, Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Program cím alatt segítenék a kkv-szektort.a közmunkaprogramból pedig lesz kitörési lehetőség, a résztvevők tovább tudnak majd lépni és jön bérlakás-program is. Harcolni fognak a korrupció ellen, tiszta versenyhelyzet lesz, átalakítják a közbeszerzési rendszert, zebra helyett unikornisok lesznek itt.

Kapitány István szerint egy esetleges Tisza-kormány megtartaná a rezsicsökkentést, felszámolná az energiaszegénységet, vállalná, hogy évi százezer lakást korszerűsít energiailag, külön programot indítanak az otthonok szigetelésére, a vállalkozásoknak pedig megfizethető energiát kínálna, Ezen túl 2035-ig megszüntetnék az orosz energiafüggőséget, 2040-ig megdupláznák a megújuló energiaforrások arányát, nem mellesleg felülvizsgáljuk a paksi bővítésről kötött megállapodást.

Különadót kapnak a milliárdosok, előkészítik az euró bevezetését

Kármán András közgazdász, a második Orbán-kormány államtitkára az esetleges Tisza-kormány adózási elképzeléseit ismertette. E szerint a minimálbér adóját 15-ről 9 százalékra csökkentik, a medián bér alattiak kevesebbet fognak adózni, a többieknek marad a 15 százalékos kulcs. Csökkentenék az egészséges ételek és a tűzifa áfáját, kiszámíthatóvá tennék a vállalkozókat terhelő adókat és adminisztrációs díjakat, bevezetik a milliárdosok különadóját.

Ami a nyugdíjakat illeti, Kármán András ígérete szerint megtartanák a 13. és a 14. havi nyugdíjat, de nyugdíjas SZÉP-kártya, amely akár kétszázezer forintos kerettel. Differenciált nyugdíjemelés is jönne, főleg a havi 120-140 ezer forint körüli nyugdíjakat emelnék, de 50 százalékkal az otthonápolási díjak is nőnének.

Kármán András szerint 3 százalék alá kell csökkenteni a költségvetési hiányt, valamint a GDP-arányos államadósságot is csökkenő pályára kell állítani, a közpénzt „reálisan, konzervatívan, alaposan tervezve” költenék. A saját kérdésére, hogy lesz-e minderre pénz, a közgazdász igennel válaszolt, a korrupció elleni fellépés, a befagyasztott EU-s források felszabadítása ad keretet erre, a NER-es cégek támogatásának megvonása eleve 600 milliárd forintot jelent. Szerinte évente plusz 3500-4000 milliárd forint áll majd rendelkezésre, ami a GDP mintegy 4 százaléka. Kivezetjük a piactorztító közvetlen állami beavatkozásokat, előkészítjük az euró bevezetését – nyomatékosította Kármán András.

Kárpótolnák a gyermekvédelem áldozatait

A Tisza tPárt társadalompolitikai szakértőjeként Bódis Kriszta ezután arról beszélt, hogy elindítanák a 100% Család programot, duplájára emelik a családi pótlékot, minden újszülött 50 ezer forintos kelengyecsomagot kap.

Elindítják a Brunszvik Teréz Gyermekvédelmi Programot és feltárnák a gyermekvédelemben elkövetett bűncselekményeket, az áldozatokat kártalanítanák és növelnék az ágazat költségvetését. Létrehoznának húszezer új idősotthoni férőhelyet, külön figyelnek a fogyatékossággal élőkre, a nőkre és a roma közösségre.

Miniszteri vétójog és évi 500 milliárd forinttal több az egészségügyre

A Tisza Párt egészségügyi szakértője, Hegedűs Zsolt ezután azt mondta, biztosítani fogják a magas színvonalú, ingyenes egészségügyi ellátást. Ennek a jegyében 2030-ig évente 500 milliárd forinttal több jut az ágazatra, 2030-tól pedig a GDP 7 százalékának megfelelő összegből gazdálkodhat az egészségügy. Elképzeléseik között szerepel a várólisták rövidítése, a megelőző programok támogatása, minden megyébe építenek egy új nagy kórházat a kisebbek fejlesztése mellett. Szerinte a Tisza-kormányban vétójoga lesz az egészségügyi miniszternek.

Ezen túl bővítik az egynapos sebészetet, fejlesztik a telemedicinát és emelik minden egészségügyben dolgozó bérét emelik. Fejlesztik az Országos Mentőszolgálatot is, több pénz jut új mentőautókra, új mentőhelikopterekre. A szakmai szervezeteknek, az orvoskamarának is több beleszólást engednének, és ismét vonzóvá tennék a háziorvosi szolgálatot – mondta Hegedűs Zsolt.