Gulyás Gergely leragadt Panyi Szabolcsnál

2026-04-02 11:29:00 CEST

Gulyás Gergely szerint a Gundalf-üggyel a Tisza Párt és a baloldali sajtó azért foglalkozik, hogy csökkentse a „Panyi-ügy” hatásait.

Úgy értékelt, hogy önmagában is égbekiáltó botrány, hogy a Tisza Párt vezetésével kapcsolatot tartó újságíró Ukrajna érdekében avatkozik be a magyar választásokba, saját hazájával szemben, és ehhez egy másik ügy felépítésére van szükség a botrány súlyának mérséklésére. Hozzátette, hogy minden információ nyilvánosságra került, beleértve azt is, hol volt poligráfos vizsgálat és hol nem, és ha valaki ugyanarról különböző állításokat tesz, akkor időnként hazudik, miközben kisebb esélyt lát arra, hogy akkor hangzott el valótlanság, amikor azt poligráf is alátámasztotta. Közölte: a nyilvánosságra hozott anyag önmagában kerek.

A további részletek a szolgálatoknál érhetők el, amelyek mérlegelik, mi hozható nyilvánosságra, és mindenki a közzétett felvételekből tájékozódhat, amelyek nem megvágott mondatokat tartalmaznak. Hangsúlyozta, hogy a kulcskérdés változatlan: az egész ügy szerinte arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet egy valódi „világbotrányról”, vagyis arról, hogy egy magyar újságíró a magyar külügyminiszter lehallgatásában egy idegen állammal működik együtt. Erre a rendszerváltozás óta nincs példa, míg a másik ügy pusztán figyelemelterelés.