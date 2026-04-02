Csőtörés elhárítása közben egy második világháborús repeszgránátot találtak Budapesten

2026-04-02 15:35:00 CEST

A Szilágyi Erzsébet fasornál.

Második világháborús robbanóeszközt találtak szerdán a Szilágyi Erzsébet fasornál – közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán.

A közlemény felidézi, szerda délelőtt érkezett a bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerészügyeletére, hogy egy feltételezett robbanótest került elő a budapesti Szilágyi Erzsébet fasor 6. előtt, csőtörés elhárítása közben. A rendőrség lezárta a Széll Kálmán tér és a Szilágyi Erzsébet fasor 15. közötti területet, valamint az útszakaszon a forgalmat is korlátozták.

A helyszínre érkezett tűzszerész járőrparancsnok, Lévai József főtörzsőrmester megállapította, hogy egy 7,5 centiméteres német repeszgránátot találtak nem kilőtt állapotban. A robbanóeszközt a későbbi megsemmisítés érdekében a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.