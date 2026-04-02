Útra kelt a Hold felé az Orion, az Artemis II program űrhajója

NASA;Hold;Egyesült Államok;űrutazás;Artemis II;

2026-04-02 02:52:00 CEST

Ötvennégy év, vagyis az Apollo-program lezárása után az első alkalom, hogy űrhajó emberrel a fedélzetén a Hold felé indult.

Amerikai keleti parti idő szerint este 6 óra 34 perckor a floridai Merritt Islanden fekvő Kennedy Űrközpontból indult a világűrbe az amerikai Hold-program, a NASA Artemis II nevű missziójának az űrhajója négy emberrel a fedélzetén. Az Oriont egy kisebb technikai probléma elhárítása után sikerült felbocsátani, a 98 méter hosszúságú SLS-rakéta nyolc perc múltán vált le róla és zuhant a Földre .– Gyönyörű holdfelkelténk van – ünnepelt Reid Wiseman kapitány.

Rajta kívül a fedélzeten tartózkodik még Christina Koch, az első asztronauta nő, aki a Hold felé indul, Victor Glover, aki első feketeként hagyta el a Földet a Hold-program keretében, valamint kanadai Jeremy Hansen, aki első nem amerikaiként juthat a Hold közelébe. Ő az egyedüli, aki nem is járt még a világűrben, a három amerikai már igen.

A tíznapos úton az Orion 8000 kilométerre közelíti meg a Holdat, amelyről felvételeket készít. Az első egy nap az űrhajó még Föld körüli pályán kering, ami lehetőséget ad kísérletek elvégzésére, aztán a küldetés második napján az Orion fordul a Hold felé fordul, hogy megtegyen a mintegy 400 ezer kilométert a Földhöz legközelebbi égitest felé. A küldetés hatodik napján érik el a Földtől legtávolabbi pontot a Hold sötét oldalán oldalán.

Az Artemis II 54 év - az Apollo-program lezárása - után az első alkalom, hogy űrhajó emberrel a fedélzetén a Hold felé indult. Eredetileg február végén kellett volna, de ezt először üzemanyag-szivárgás, másodszor pedig az SLS-rakéta rakéta felső fokozatában (ICPS) észlelt héliumáramlási hiba miatt elhalasztották.

Az Artemis II céljai között szerepel, hogy előkészítse az újabb Holdra szállást. Ez a NASA elképzelései szerint 2028-ban következhet be. Nemrég, március vége felé – emlékeztet a Science News – a NASA bejelentette, hogy a következő hét év alatt jelentősen növelni akarja a Hold-missziói számát, a cél pedig egy állandó Hold-bázis kialakítása. – Azt reméljük, hogy ez a misszió a kezdetét fogja jelezni egy korszaknak, amikor ha valaki felnéz a Holdra, már egy úticélt lát – nyilatkozta akkor Christina Koch.